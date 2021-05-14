ترافیک سنگین در آزادراه تهران - ساوه

قیطاسی با اشاره به ترافیک محورهای مواصلاتی گفت: در این محورها باید از تعجیل و شتاب زدگی خودداری کرد و به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام گذاشت و رانندگان نهایت دقت و توجه را داشته باشند تا خدایی ناکرده دچار حوادث ناگوار نشوند و همچنین در صورت خستگی و خواب آلودگی از عزیزان می‌خواهیم نسبت به استراحت و شروع مجدد حرکت اقدام کنند.