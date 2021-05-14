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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۲۱

رییس پلیس راهور غرب استان تهران خبر داد؛

ترافیک سنگین در آزادراه تهران - ساوه

ترافیک سنگین در آزادراه تهران - ساوه

اسلامشهر- رییس پلیس راه غرب استان تهران از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ساوه خبر داد.

سرهنگ قباد قیطاسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت محورهای مواصلاتی غرب استان تهران اظهار داشت: مسیر عوارضی قم تا رباط کریم ترافیک سنگین بوده و تردد خودروها به کندی در جریان است و در طول محور نیز شاهد ترافیک پر حجم و روان هستیم.

وی ادامه داد: هر دو مسیر آزادراه تهران-ساوه نیز ترافیک سنگین است و کندی حرکت و تردد خودروها را در این مسیر مشاهده می‌کنیم.

رئیس پلیس راه غرب استان تهران با اشاره به محور تهران- شهریار نیز گفت: در هر دو مسیر این محور نیز ترافیک عادی گزارش شده است.

وی ادامه داد: جاده قدیم قم محدوده حسن آباد نیز ترافیک نیمه سنگین بوده و در طول محور ترافیک پر حجم اعلام می‌شود.

قیطاسی با اشاره به ترافیک محورهای مواصلاتی گفت: در این محورها باید از تعجیل و شتاب زدگی خودداری کرد و به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام گذاشت و رانندگان نهایت دقت و توجه را داشته باشند تا خدایی ناکرده دچار حوادث ناگوار نشوند و همچنین در صورت خستگی و خواب آلودگی از عزیزان می‌خواهیم نسبت به استراحت و شروع مجدد حرکت اقدام کنند.

کد مطلب 5211773

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