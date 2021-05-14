ترافیک سنگین در آزادراه تهران - ساوه

سرهنگ قباد قیطاسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت محورهای مواصلاتی غرب استان تهران اظهار داشت: مسیر عوارضی قم تا رباط کریم ترافیک سنگین بوده و تردد خودروها به کندی در جریان است و در طول محور نیز شاهد ترافیک پر حجم و روان هستیم.
وی ادامه داد: هر دو مسیر آزادراه تهران-ساوه نیز ترافیک سنگین است و کندی حرکت و تردد خودروها را در این مسیر مشاهده میکنیم.
رئیس پلیس راه غرب استان تهران با اشاره به محور تهران- شهریار نیز گفت: در هر دو مسیر این محور نیز ترافیک عادی گزارش شده است.
وی ادامه داد: جاده قدیم قم محدوده حسن آباد نیز ترافیک نیمه سنگین بوده و در طول محور ترافیک پر حجم اعلام میشود.
قیطاسی با اشاره به ترافیک محورهای مواصلاتی گفت: در این محورها باید از تعجیل و شتاب زدگی خودداری کرد و به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام گذاشت و رانندگان نهایت دقت و توجه را داشته باشند تا خدایی ناکرده دچار حوادث ناگوار نشوند و همچنین در صورت خستگی و خواب آلودگی از عزیزان میخواهیم نسبت به استراحت و شروع مجدد حرکت اقدام کنند.
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