به گزارش خبرنگار مهر، حساسترین دیدار هفته بیست و سوم بیستمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت بین تیمهای پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که این دیدار با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. عیسی آل کثیر برای سرخپوشان گل زد.
احسان پهلوان درباره این دیدار تاکید کرد: به آنچه که حق ما بود رسیدیم و این برد مبارک هواداران پرسپولیس باشد.
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس درباره درگیریهای اواخر بازی بین اعضای دو تیم تصریح کرد: این اتفاقات در فوتبال طبیعی است و بازی هم حساس بود این مسائل پیش آمد.
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