  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۲۲

احسان پهلوان:

به حق خودمان مقابل استقلال رسیدیم/ درگیری‌های آخر بازی طبیعی بود

به حق خودمان مقابل استقلال رسیدیم/ درگیری‌های آخر بازی طبیعی بود

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به حق خودمان در پیروزی یک بر صفر مقابل استقلال رسیدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین دیدار هفته بیست و سوم بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که این دیدار با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. عیسی آل کثیر برای سرخپوشان گل زد.

احسان پهلوان درباره این دیدار تاکید کرد: به آنچه که حق ما بود رسیدیم و این برد مبارک هواداران پرسپولیس باشد.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس درباره درگیری‌های اواخر بازی بین اعضای دو تیم تصریح کرد: این اتفاقات در فوتبال طبیعی است و بازی هم حساس بود این مسائل پیش آمد.

کد مطلب 5211883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها