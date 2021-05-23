حسین عبدالعزیزی در گفتوگو با خبرنگار مهر بر اهمیت حضور و شرکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو تأکید کرد و گفت: «انتخابات» مهمترین عرصه حضور مردم در صحنه تصمیمگیری در نظام مردمسالار دینی است.
وی با بیان اینکه شرکت حداکثری مردم در انتخابات باعث رشد و بالندگی نظام میشود، اظهار کرد: انتخابات یکی از میدانهای مهم وحدت و همبستگی است و به فرمایش رهبری میتواند عرصه ظهور و بروز وحدت، عقلانیت و شعور ملی باشد.
مسئول روابط عمومی سازمان بسیج رسانه خوزستان با اشاره به اینکه انتخابات تزریق خون تازه در کالبد نظام جمهوری اسلامی، تجدید قوا و تجدید نیرو برای ملّت است، یادآور شد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نظام جمهوری اسلامی را جوانتر خواهد کرد.
عبدالعزیزی با تأکید بر اینکه انتخابات، مظهر حضور مردم و آزادی ملت ایران در انتخاب سرنوشت خود است، افزود: انتخابات برای کشور و ملت باعث مصونیت و یک نمودار اقتدار است و ملت و نظام اجرایی کشور را در مقابله با چالشهای گوناگون جهانی بیش از گذشته مستحکمتر میکند.
این کارشناس رسانه با بیان اینکه امسال مردم ایران با حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات خط بطلانی را بر همه نقشهها و توطئههای دشمنان نظام خواهند کشید، تأکید کرد: با قاطعیت میتوان گفت که با مشارکت مسئولانه اقشار مختلف مردم در انتخابات سرنوشتساز، برنده اصلی، اسلام و نظام ولایی ایران اسلامی است.
نظر شما