  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۷ خرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۲۰

از تاریخ ۶ خرداد انجام گرفت؛

بازگشایی و فعالیت مجدد تالارها/امکان استفاده از ۳۰ درصد فضا

بازگشایی و فعالیت مجدد تالارها/امکان استفاده از ۳۰ درصد فضا

کمیته امنیتی، اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا از فعالیت مجدد تالارها از تاریخ ۶خرداد ، مشروط بر رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی و نظارت دقیق بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، در پی مکاتبات، رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر اتاق اصناف ایران مبنی بر بازگشایی و فعالیت مجدد تالارها، کمیته امنیتی، اجتماعی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا از مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ موافقت خود را در خصوص صدور مجوز فعالیت مجدد تالارها مشروط بر رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی و نظارت دقیق بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌ها اعلام داشت.

براین اساس مقرر شد در فضای باز تالارها با در نظر گرفتن فاصله ۳ متر برای هر صندلی و تأمین فضای ۸ متر مربع برای هر نفر، حداکثر با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت و پذیرش مشتری برای خدمات انجام شود.

همچنین در خصوص فضای بسته و مسقف تالارها (سالن) علاوه بر الزام رعایت دستورالعمل‌ها اعلام شده در فضای باز، رعایت محدودیت پذیرش مشتری در شهرهای قرمز حداکثر تا ۱۵ نفر، نارنجی ۲۰ نفر، زرد ۳۰ نفر و در شهرها با شرایط آبی تا ۵۰ نفر لازم و ضروری است.

گفتنی است جزئیات، الزامات و پروتکل‌های بهداشتی مربوط به تالارداران در سایت اتاق اصناف ایران و نیز سایت مرکز بهداشت محیط کار وزارت بهداشت منتشر شده است.

کد مطلب 5222201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها