موضع دوحه در قبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی واضح است

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» وزیر خارجه قطر در گفتگو با شبکه «العربی» اظهار داشت: تا زمانی که روند صلحی محقق نشود که فلسطینیان از آن راضی باشند، دوحه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی موافقت نخواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: عادی سازی یک تصمیم حاکمیتی برای هر کشوری است اما موضع قطر در رابطه با عادی سازی روابط با تل آویو ثابت و آشکار است. این موضع هرگز تغییر نخواهد کرد و تا زمانی که روند صلحی که مورد رضایت فلسطینی ها باشد محقق نشود، هیچ نوع عادی سازی روابطی با رژیم صهیونیستی صورت نخواهد گرفت.

وزیر خارجه قطر در ادامه گفت: دوحه تاکنون نشانه ای مبنی بر اینکه اسرائیل قصد دارد وارد مذاکرات صلح شود، دریافت نکرده است.

لازم به ذکر است سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) برخی کشورهای عربی از جمله امارات، بحرین، مغرب و سودان برخلاف موافقت افکار عمومی جهان عرب و در اقدامی خیانت آمیز به قضیه فلسطین به عادی سازی علنی روابط با رژیم صهیونیستی روی آوردند.