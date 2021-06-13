به گزارش خبرنگار مهر، از دغدغههای مهم فوکو مفهوم بیماری و سلامت تن و روان است که کمتر مورد توجه شارحان آرای وی (بویژه در جامعه ما) قرار گرفته است. او با روش دیرینهشناسی این موضوع را در کتابهای تاریخ جنون: جنون و تمدن (۱۹۶۱) و تولد کلینیک (۱۹۶۶) مورد بررسی قرار داده است.
در درسگفتار «جنون: برآمدن دانشها و نهادها» که به همت مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو برگزار می شود چگونگی برآمدن دانش آسیبشناسی روانی و شکلگیری رشتههای مرتبط – روانشناسی و راونپزشکی- و نهادهای مرتبط همچون آسایشگاه مورد بررسی قرار میگیرد.
طرح درس این درسگفتار به شرح زیر است:
آنچه در آثار میشل فوکو بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است مفهوم قدرت است. اما یکی از دغدغههای وی مفهوم بیماری و سلامت تن و روان است که کمتر مورد توجه شارحان آرای وی (بویژه در جامعه ما) قرار گرفته است. او با روش دیرینه شناسی این موضوع را در کتابهای تاریخ جنون: جنون و تمدن (۱۹۶۱) و تولد کلینیک (۱۹۶۶) مورد بررسی قرار داده است.
در درسگفتار تولد کلینیک که در طی سه ترم توسط مدرسان این درسگفتار در سال ۱۳۹۸-۹۹ ارائه شد برآمدن پزشکی بالینی و شکل گیری «امر بهنجار» بر اساس «امر آسیب شناختی» مورد بررسی قرار گرفت. در درسگفتار حاضر چگونگی برآمدن دانش آسیب شناسی روانی و شکل گیری رشتهها ی مرتبط – روانشناسی و راونپزشکی- و نهادهای مرتبط همچون آسایشگاه مورد بررسی قرار میگیرد. بر این اساس طرح درس زیر در ۲۴ جلسه (معادل سه ترم) بر اساس دو کتاب Michel Foucault(1954) Mental illness and psychology و Michel Foucault (1961) History of madness پیشنهاد میشود:
- تفاوت آسیب شناسی تن و آسیب شناسی روان
- ابعاد روانشناختی بیماری روانی
- دیوانگی و فرهنگ
- عصر رنسانس: دیوانگی به منزله نابخردی
- عصر کلاسیک: درک دیوانگی برمبنای محکومیت اخلاقی بیکارگی
- نمایش دیوانگی: حضور حیوانیت در دیوانگی
- دیوانگی و درمان در قرنهای ۱۶ و ۱۷
- دیوانگی به منزله بیماری
- برآمدن دانش روانشناسی و روانپزشکی
- پیدایش نهاد آسایشگاه روانی
مدرسین این درسگفتار علیرضا منجمی و غلامحسین مقدمحیدری هستند و تعداد جلسات ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقهای است.
این درسگفتار روزهای دوشنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار میشود و زمان آغاز آن دوشنبه ۲۴ خرداد ماه است.
علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت نام در این درسگفتار میتوانند با شمارههای ۰۲۱۶۶۱۷۴۰۸۱ و (واتسآ پ)۰۹۱۲۸۲۵۰۱۷۶ تماس بگیرند.
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