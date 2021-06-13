به گزارش خبرنگار مهر، از دغدغه‌های مهم فوکو مفهوم بیماری و سلامت تن و روان است که کمتر مورد توجه شارحان آرای وی (بویژه در جامعه ما) قرار گرفته است. او با روش دیرینه‌شناسی این موضوع را در کتاب‌های تاریخ جنون: جنون و تمدن (۱۹۶۱) و تولد کلینیک (۱۹۶۶) مورد بررسی قرار داده است.

در درسگفتار «جنون: برآمدن دانش‌ها و نهادها» که به همت مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو برگزار می شود چگونگی برآمدن دانش آسیب‌شناسی روانی و شکل‌گیری رشته‌های مرتبط – روانشناسی و راونپزشکی- و نهادهای مرتبط همچون آسایشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح درس این درسگفتار به شرح زیر است:

آنچه در آثار میشل فوکو بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است مفهوم قدرت است. اما یکی از دغدغه‌های وی مفهوم بیماری و سلامت تن و روان است که کمتر مورد توجه شارحان آرای وی (بویژه در جامعه ما) قرار گرفته است. او با روش دیرینه شناسی این موضوع را در کتاب‌های تاریخ جنون: جنون و تمدن (۱۹۶۱) و تولد کلینیک (۱۹۶۶) مورد بررسی قرار داده است.

در درسگفتار تولد کلینیک که در طی سه ترم توسط مدرسان این درسگفتار در سال ۱۳۹۸-۹۹ ارائه شد برآمدن پزشکی بالینی و شکل گیری «امر بهنجار» بر اساس «امر آسیب شناختی» مورد بررسی قرار گرفت. در درسگفتار حاضر چگونگی برآمدن دانش آسیب شناسی روانی و شکل گیری رشته‌ها ی مرتبط – روانشناسی و راونپزشکی- و نهادهای مرتبط همچون آسایشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس طرح درس زیر در ۲۴ جلسه (معادل سه ترم) بر اساس دو کتاب Michel Foucault(1954) Mental illness and psychology و Michel Foucault (1961) History of madness پیشنهاد می‌شود:

- تفاوت آسیب شناسی تن و آسیب شناسی روان

- ابعاد روانشناختی بیماری روانی

- دیوانگی و فرهنگ

- عصر رنسانس: دیوانگی به منزله نابخردی

- عصر کلاسیک: درک دیوانگی برمبنای محکومیت اخلاقی بیکارگی

- نمایش دیوانگی: حضور حیوانیت در دیوانگی

- دیوانگی و درمان در قرن‌های ۱۶ و ۱۷

- دیوانگی به منزله بیماری

- برآمدن دانش روانشناسی و روانپزشکی

- پیدایش نهاد آسایشگاه روانی

مدرسین این درسگفتار علیرضا منجمی و غلامحسین مقدم‌حیدری هستند و تعداد جلسات ۸ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای است.

این درسگفتار روزهای دوشنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می‌شود و زمان آغاز آن دوشنبه ۲۴ خرداد ماه است.

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت نام در این درسگفتار می‌توانند با شماره‌های ۰۲۱۶۶۱۷۴۰۸۱ و (واتس‌آ پ)۰۹۱۲۸۲۵۰۱۷۶ تماس بگیرند.