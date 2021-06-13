۲۸۳ نفر از اعضای طالبان در ۸ ولایت افغانستان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ملی افغانستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در عملیات های نیروهای مسلح علیه شبهنظامیان طالبان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۱ عضو این گروه کشته شدند.
بر اساس اعلام وزارت دفاع ملی افغانستان، عملیات مذکور در ۸ ولایت لغمان، پکتیا، میدان وردک، ارزگان، نیمروز، بادغیس، سرپل و هلمند انجام شده است.
براساس این بیانیه، در عملیات نیروهای ارتش و پلیس افغانستان ۱۰۲ نفر از اعضای طالبان نیز زخمی شدهاند.
همچنین ۲۷ مین جاسازی شده توسط طالبان در ولایتهای مذکور کشف و خنثی و مقادیر زیادی سلاح و مهمات مربوط به این گروه نیز منهدم شده است.
این در حالیست که از یک طرف تلاشها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان ادامه دارد و از سوی دیگر درگیری نیروهای امنیتی با طالبان نیز در مناطق مختلف این کشور شدت گرفته است.
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