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۲۳ خرداد ۱۴۰۰، ۲۲:۱۳

کابل:‌

۲۸۳ نفر از اعضای طالبان در ۸ ولایت افغانستان کشته و زخمی شدند

۲۸۳ نفر از اعضای طالبان در ۸ ولایت افغانستان کشته و زخمی شدند

وزارت دفاع ملی افغانستان امروز در بیانیه ای از کشته و زخمی شدن ۲۸۳ نفر از اعضای طالبان در ۸ ولایت این کشور طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ملی افغانستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در عملیات های نیروهای مسلح علیه شبه‌نظامیان طالبان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۱ عضو این گروه کشته شدند.

بر اساس اعلام وزارت دفاع ملی افغانستان، عملیات مذکور در ۸ ولایت لغمان، پکتیا، میدان وردک، ارزگان، نیمروز، بادغیس، سرپل و هلمند انجام شده است.

براساس این بیانیه، در عملیات نیروهای ارتش و پلیس افغانستان ۱۰۲ نفر از اعضای طالبان نیز زخمی شده‌اند.

همچنین ۲۷ مین جاسازی شده توسط طالبان در ولایت‌های مذکور کشف و خنثی و مقادیر زیادی سلاح و مهمات مربوط به این گروه نیز منهدم شده است.

این در حالیست که از یک طرف تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان ادامه دارد و از سوی دیگر درگیری نیروهای امنیتی با طالبان نیز در مناطق مختلف این کشور شدت گرفته است.

کد مطلب 5234094

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