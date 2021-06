به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شیوع ویروس کرونا باعث شد تا صنعت سینما با ضررهای بزرگی مواجه شود. تاریخ اکران فیلم‌ها در سال ۲۰۲۱ یا به تاریخ دیگری موکول شد و یا در صورت اکران، فیلم‌ها عملکرد خوبی در بخش فروش نداشتند. در ادامه قصد داریم برخی از بهترین فیلم‌های ۲۰۲۱ را به شما مخاطبان عزیز معرفی کنیم.

کینگز من - The King's man‎

موفقیت‌های مجموعه فیلم‌های کینگزمن (The King's man‎) باعث شد تا سازندگان تصمیم به تولید یک اثر پیش‌درآمد از این مجموعه فیلم‌ها با نام کینگزمن بگیرند. وظیفه کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده متیو وان قرار دارد؛ کارل گادوشک نیز در امر نویسندگی وان را همراهی می‌کند.

دانیل برول، لیام نیسون، چارلز دنس، ریس ایفانز، متیو گود، آرون تایلر-جانسون، جما آرترتون، تام هولندر، جایمن هانسو، استنلی توچی و رالف فاینز ازجمله بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

خلاصه داستان این فیلم بدین شرح است: درحالی‌که مجموعه‌ای از بدترین اشخاص ستمکار و جنایتکاران وحشتناک تاریخ برای برنامه‌ریزی یک جنگ جهت نابودی میلیون‌ها انسان با یکدیگر همکاری می‌کنند، یک مرد برای توقف آن‌ها باید با زمان مقابله کند. منشأ نخستین آژانس اطلاعاتی مستقل را کشف کنید.

تریفر ۲ - Terrifier ۲

تریفر ۲ (Terrifier ۲) یکی از بهترین فیلم‌های جهان در ژانر ترسناک محسوب می‌شود. دامیان لئونه وظیفه کارگردانی و نویسندگی این فیلم را برعهده داشت.

ازجمله بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند می‌توان به دیوید هاوارد تورنتون، لارن لاورا، الیوت فولام، کیستی هارتنت، کایلی هایمن، تامارا گلین، جیسون لایولی، فلیسا رز و سامانتا اسکافیدی اشاره کرد.

خلاصه داستان فیلم تریفر ۲ بدین شرح است: دلقک قاتل فیلم نخست پس از احیا شدن توسط موجودی مرموز بار دیگر به شهر مایلز بازمی‌گردد تا قربانیان جدیدی را اسیر خونخواهی خود کند. اکنون تمرکز او روی دختری جوان و برادر کوچکترش قرار دارد که زندگی آرامی دارند؛ بعد از افزایش تعداد قربانیان دلقک، این خواهر و برادر به ماهیت واقعی این قاتل پی برده و تلاش می‌کنند تا جان خود را نجات دهند.

بیوه سیاه - Black Widow

بیوه سیاه یک فیلم ابرقهرمانی به کارگردانی کیت شورتلند است. داستان این فیلم توسط ژاک شفر و ند بنسون نوشته شد و فیلم‌نامه آن نیز توسط اریک پیرسون به رشته تحریر درآمد. کوین فایگی وظیفه تهیه‌کنندگی این فیلم را برعهده داشت.

اسکارلت جوهانسون، فلورنس پیو، دیوید هاربر، ویلیام هرت، او.تی. فاگبنلی، ری وینستون و ریچل وایس ازجمله بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.

خلاصه داستان فیلم بیوه سیاه بدین شرح است: بعد از حوادث فیلم کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی ناتاشا رومانوف خود را تنها می‌بیند؛ او باید به مقابله با توطئه‌ای که مربوط به گذشته‌اش است، بپردازد. رومانوف تحت تعقیب نیرویی قرار دارد که از هیچ کاری جهت متوقف کردن او دریغ نمی‌کنند. او همچنین در طول داستان مجبور است با گذشته خود به‌عنوان یک جاسوس کنار بیاید.

رایا و آخرین اژدها - Raya and the Last Dragon

رایا و آخرین اژدها (Raya and the Last Dragon) یکی از بهترین انیمیشن‌های سال محسوب می‌شود که وظیفه کارگردانی آن برعهده کارلوس لوپز استرادا و دان هال قرار داشت. توسط ادل لیم و کوی گویین نویسندگان این انیمیشن تماشایی بودند.

انسات شورر و پیتر دل وچو نیز به‌عنوان تهیه‌کننده در این پروژه حضور داشتند. کسی استیل و آکوافینا ازجمله مهم‌ترین صداپیشگانی هستند که در این انیمیشن حضور داشتند.

خلاصه داستان انیمیشن رایا و آخرین اژدها بدین شرح است: مدت‌ها پیش، در دنیای فانتزی کوماندرا، انسان‌ها و اژدهایان به شکل منظم در کنار هم زندگی می‌کردند؛ اما زمانی که هیولاهایی شوم به نام درون شروع به تهدید زمین کردند، اژدهایان جان خود را جهت نجات بشریت فدا کردند. اکنون ۵۰۰ سال از آن واقعه گذشته و آن هیولاهای خطرناک بار دیگر بازگشته‌اند. به همین خاطر یک جنگجوی تنها به نام رایا قصد دارد آخرین اژدها را جهت شکست نهایی درون پیدا کند.





بچه رئیس: کسب‌وکار خانوادگی - The Boss Baby: Family Business

بچه رئیس: کسب‌وکار خانوادگی (The Boss Baby: Family Business) یکی دیگر از انیمیشن‌های جذاب سال محسوب می‌شود که برپایه کتابی به همین نام اثر مارلا فارزی ساخته شد.

وظیفه کارگردانی این انیمیشن برعهده تام مک‌گراث قرار داشت. وظیفه تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده جف هرمن قرار داشت. مایکل مک‌کولرز نیز نویسنده این انیمیشن بود. الک بالدوین، جیمز مارسدن، ایمی سداریس، آریانا گرینبلت، اوا لونگوریا، جیمی کیمل، لیسا کودرو و جف گلدبلوم نیز ازجمله صداپیشگانی هستند که در انیمیشن بچه رئیس: کسب‌وکار خانوادگی به ایفای نقش پرداختند.

خلاصه داستان این انیمیشن بدین شرح است: تیم و تد اکنون به افرادی بزرگسال تبدیل شده‌اند و هرکدام زندگی خود را دارند. تیم پدری متأهل و صاحب دو فرزند است؛ او یک دختر کوچک بسیار باهوش به نام تابیتا دارد که بهترین شاگرد مدرسه است و همچنین به تازگی صاحب یک نوزاد شیرین به نام تینا شده که در ادامه مشخص می‌شود نقش بچه رئیس را در این فیلم بازی می‌کند. تد نیز به‌عنوان مدیرعامل یک صندوق مالی زندگی خود را می‌گذراند؛ مشغله‌های زندگی باعث فاصله تد و تیم از یکدیگر شده است. حوادث داستان در ادامه به صورتی رقم می‌خورد که این دو برادر بار دیگر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

گشت‌وگذار در جنگل - Jungle Cruise

گشت‌وگذار در جنگل (Jungle Cruise) فیلمی فانتزی به کارگردانی ژاومه کویت-سرا است. ؛ بو فلین، هیرام گارسیا، دنی گارسیا، جان دیویس، جان فاکس و دواین جانسون تهیه‌کنندگان این فیلم هستند. فیلم‌نامه این فیلم توسط مایکل گرین، جان ریکوآ و گلن فیکارا نوشته شد.

از جمله بازیگرانی که در این فیلم حضور داشتند می‌توان به دواین جانسون، امیلی بلانت، جک وایتهال، ادگار رامیرز، جسی پلمونس، پل جیاماتی، اندی نیمن، ورونیکا فالکون و کیم گوتیه‌رس اشاره کرد.

خلاصه داستان فیلم گشت‌وگذار در جنگل بدین شرح است:: داستان فیلم در اوایل قرن بیستم رخ می‌دهد؛ کاپیتان یک قایق رودخانه‌ای به نام فرانک طی مأموریتی قصد دارد به یک دانشمند و برادرش جهت یافتن درخت زندگی کمک کند.

هرچند که سال ۲۰۲۱ سال بسیار سختی برای سینما بود، اما فیلم‌های بسیار خوبی در این سال اکران شد. طی این مطلب برخی از بهترین و محبوب‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ را معرفی کردیم.

منبع: ملوفیلم

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.