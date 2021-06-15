به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان صبح سه شنبه برای افتتاح و بهره برداری ۲۱ پروژه صنعت آب و برق با اعتبار ۶,۴۰۵ میلیارد تومان وارد استان یزد شد و این طرح‌ها را در قالب یازدهمین پویش هرهفته الف – ب ایران بهره برداری می کند.

از ۲۱ پروژه صنعت آب و برق در استان یزد، ۱۵ پروژه با سرمایه‌گذاری ۶۷۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۶ پروژه صنعت آب و فاضلاب نیز با اعتبار ۵,۷۲۹ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

پروژه آبرسانی به ۷۰ روستا در استان یزد و پروژه تصفیه‌خانه و تاسیسات جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و آب شیرین کن بافق از جمله این طرح‌هاست.

چهار مخزن بتنی در مجموع به ظرفیت ۴۵ هزار مترمکعب و هفت پروژه توسعه و بهسازی شبکه آب در شهرهای هرات، میبد، اردکان و بافق نیز امروز افتتاح می شود.

همچنین برق‌رسانی به روستای پتکستان از توابع شهرستان اردکان و تصفیه‌خانه فاضلاب روستای اسلامیه از توابع شهرستان تفت در امروز به بهره‌‎برداری می‌رسد.

در یازدهمین پویش هرهفته الف ب ایران عملیات اجرایی ۶ پروژه بزرگ رینگ آبرسانی، ایستگاه پمپاژ و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یزد آغاز می‌شود.