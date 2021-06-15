۸۰ درصد میگوی پرورشی استان بوشهر صادر می شود

محمد تقی منوچهری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه پرورش آبزیان نقش مهمی دارد و بخش عمده میگوی پرورشی کشور در این استان تولید می‌شود.

وی با اشاره به کاهش ذخایر و منابع آبزی در خلیج فارس خاطرنشان کرد: توسعه آبزی پروری به عنوان یکی از اولویت‌های مهم برای این شرایط است و حمایت مناسب از فعالان این حوزه صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه در استان بیشترین میزان پرورش میگو را داریم افزود: در سطح حدود شش هزار هکتار از اراضی ساحلی استان بوشهر سالانه ۲۳ هزار تن میگو تولید می‌شود.

فعالیت ۱۰ سایت پرورش میگو

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ سایت پرورش میگو و ۳۰۰ مزرعه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در استان چهار کارخانه غذای آبزیان با ظرفیت ۷۵ هزار تن تولید غذا و ۳۰ کارخانه فعال فرآوری آبزیان با ظرفیت حدود ۶۱ هزار تن و ۱۴ کارخانه فرآوری آبزیان فعال است.

منوچهری از صادرات بخش عمده آبزیان استان خبر داد و بیان کرد: ۸۰ تا ۹۰ درصد میگوی استان بوشهر صادر می‌شود و در سال ۹۸ حدود ۲۳ هزار تن صادرات محصولات شیلاتی به ارزش حدود ۱۲۵ میلیون دلار داشته‌ایم.