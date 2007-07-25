سودان با پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت درباره دارفور مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، نمایندگان انگلیس و فرانسه در شورای امنیت دیشب پیش نویس قطعنامه جدیدی را بین اعضای شورا توزیع کردند که بر اساس آن 26 هزار صلحبان مشترکاً از سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا به دارفور سودان اعزام خواهند شد.

"امیر جونزپری"، نماینده انگلیس دراین باره گفت که در پیش نویس جدید از ادبیات ملایم تری استفاده شده تا نگرانی کشورهای آفریقایی برطرف شود. کشورهای اتحادیه آفریقا اوایل ماه جاری میلادی با پیش نویس قبلی قطعنامه درباره دارفور شدیداً مخالفت کرده بودند.

درقطعنامه جدید عبارت محکوم شدن سودان به دلیل عدم تضمین رسیدن کمک های بشردوستانه به آوارگان دارفوری و همچنین تهدید شورای امنیت به اتخاذ اقدامات شدیدتر از جمله اعمال تحریم علیه سودان درصورت امتناع آن از پیروی از قطعنامه حذف شده است.

جونزپری گفت : برای تهیه متن پیش نویس جدید مذاکراتی با کشورهای آفریقایی عضو شورای امنیت انجام شد و لحن و برخی مواد قطعنامه تاحد قابل ملاحظه ای تغییر کرده و از ادبیات تهدیدآمیز آن کاسته شده است.



وی افزود: متن جدید از حمایت سه عضو آفریقایی شورا شامل آفریقای جنوبی، غنا و کنگو برخوردار است و شورا مذاکرات رسمی درباره آن را از امشب شروع خواهد کرد.

با وجود این، "عبدالحلیم محمد"، نماینده سودان در سازمان ملل متحد ضمن مخالفت با پیش نویس جدید گفت که از زبان خصمانه و توهین آمیز در آن استفاده شده است.



وی تاکید کرد: سودان از تعهد خود دربارهاجازه دادن به استقرار نیروهای صلحبان مشترکاً از سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در دارفور عدول نکرده، اما در زمینه اجرای آن به ویژه درباره فرماندهی نیروها و مدت استقرارشان در دارفور مشکلاتی وجود دارد.

نماینده انگلیس در شورای امنیت گفت که وی به همراه "ژان مارک دولاسابریه"، نماینده فرانسه، قصد دارند با عبدالحلیم درباره پیش نویس قطعنامه گفتگو کنند. اما "اندرو ناتسیوس"، فرستاده ویژه آمریکا به دارفور موضع صریح تری اتخاذ کرد و گفت :دولت سودان هیچ فرصت دیگری برای مذاکره ندارد.

بحران دارفور از سال 2003 زمانی شروع شد که گروه های مسلح محلی دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت زدند. طبق گزارش های سازمان ملل تاکنون حدود 200 هزار دارفور کشته و بیش از دو میلیون نفر آواره شده اند.