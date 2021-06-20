به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «یحیی السنوار» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در نوارغزه در سخنانی گفت: آزادی قدس و مسجد الاقصی به یاری خداوند نزدیک‌تر از هر زمانی است.

بر اساس این گزارش، رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه افزود: توطئه‌ها علیه مسأله فلسطین و عادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی هرگز بر فلسطینیان و مواضع آنها تأثیرگذار نبوده است.

وی خاطرنشان کرد که تمامی اقشار و جریان‌های مختلف فلسطین در پیروزی در نبرد شمشیر قدس با دشمن صهیونیستی شریک بودند.

یحیی السنوار تاکید کرد: قدس از ما حرف و سخن نمی‌خواهد، بلکه حملاتی راکتی می‌خواهد که اراضی اشغالی را به لرزه در بیاورد.