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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۹:۰۹

پاسخ تند باشگاه پرسپولیس:

هم بازی را باختی هم اخلاق را/ خطیبی شخصیت فوتبال را خدشه‌دار کرد

هم بازی را باختی هم اخلاق را/ خطیبی شخصیت فوتبال را خدشه‌دار کرد

باشگاه پرسپولیس نسبت به صحبت های سرمربی تراکتور تبریز واکنش تندی نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال تراکتور، بازنده سوپرجام بود و نتوانست برخلاف وعده‌ای که به هواداران تراکتور داده بود، جام را به تبریز ببرد. البته او فقط بازی را نباخت بلکه بازنده اخلاق هم بود.

در پایان این دیدار که پرسپولیس به گواه کارشناسان، با شایستگی توانست به برتری رسیده و از سکوی قهرمانی بالا برود، خطیبی حرف‌هایی زد که مشخصاً بوی تفرقه از آن به مشام می‌رسید. او مسائلی را به زبان آورد که اصلاً شایسته و زیبنده اهالی فوتبال نبود. سرمربی تراکتور به جای تبریک به هواداران، مربیان، بازیکنان و مدیران باشگاه پرسپولیس بابت این قهرمانی و اشاره به ضعف‌های فنی خود، عملکرد درخشان سرخپوشان در سوپرجام را نادیده انگاشت و قهرمانی پرسپولیس را به عملکرد وزیر ورزش نسبت داد.

این موضوع بدون تردید و اغماض توسط تیم حقوقی باشگاه مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا مشخص شود دلایل خطیبی برای بیان چنین ادعایی، چیست اما کاش رسول خطیبی فقط در زمین چمن سبز بازنده بود و با سربلندی به خانه بازمی‌گشت. متأسفانه او اخلاق را هم باخت و با اینکه هواداران تراکتور را منتظر یک جام گذاشته بود اما به جای عذرخواهی از تراکتوری‌ها، با ادبیاتی که شخصیت فوتبال را خدشه‌دار می‌سازد، حرف‌هایی زد که قطعاً برایش تبعات فراوانی در پی خواهد داشت.

امیدواریم جامعه فوتبال به قدرت پرسپولیس ایمان بیاورد و به شایستگی و اعتبار این باشگاه، احترام بگذارد. فوتبال ایران بالاخره باید روزی از گردنه توهین، تهمت، افترا و برچسب‌زدن به سمت حرفه‌ای شدن عبور کند و شایستگی تیم برنده را بپذیرد نه اینکه به محض قبول شکست، همه چیز را به اتفاقات خارج از مستطیل سبز ارتباط دهد و با شلوغ‌کاری، غوغا سالاری و مهمل‌بافی به دنبال تخریب حریف باشد.

این موضوع که تیم‌های بازنده، شرایط روحی و روانی خوبی ندارند، بحثی روان‌شناسانه است اما اینکه یک مربی، بازی را در زمین ببازد و خارج از زمین به دنبال تهمت، افترا و برچسب‌زدن به تیم برنده باشد، اصلاً زیبنده فوتبال نیست و از شخصیتی مثل خطیبی که تمام عمر خود را در زمین‌های فوتبال گذرانده، بعید بود این طور سخن بر زبان براند.

قطعا بیان چنین حرف‌هایی که مسئولیت حقوقی دارد، باعث ایجاد تفرقه می‌شود و باشگاه پرسپولیس را به سمت ارسال یک لایحه شکایت دیگر پیش می‌برد. امیدواریم کمیته انضباطی و کمیته اخلاق نیز نسبت به این ادعاها واکنش نشان دهند و از حالت انفعال خارج شوند.

کد مطلب 5240594

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    نظرات

    • محمد434 IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      48 85
      پاسخ
      یکماه دیگه تمومه پیروزی بشینه تا یه سلطانی فر دیگه بیاد
      • احمد IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
        2 2
        پیروزی؟جان؟ منظورت پرسپولیس بزرگه؟
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      15 20
      پاسخ
      والیبال ایران که در سایه حق خوری از تیم های شهرستانی ریشه داروالیبال از دست رفت و حالانوبت فوتبال هست که تیم ملی ایران خالی از ستاره شود ودست به دامن بازیکن های دورگه شود هرچند بازیکنانی مثل دژاگه وغیره هم نتوانستند مانع از باخت 3برصفر مقابل ژاپن شوند جام چیز باارزشی نیست ولی این در تیم ملی اثرهایش
      • عبدالناصر IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
        0 0
        سلام فدراسیون گند زده به فوتبال
    • علیرضا IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      51 60
      پاسخ
      ایا واقعا شما در طول این 4 سال ، منکر حمایت ها و توجهات خاص وزارت ورزش به باشگاه پرسپولیس هستید اگر اینطور هست که واقعا رسالت و صداقت خودتون در ابلاغ اخبار به کاربران رو زیر سوال بردید چندین ماه و سال هست که تمام باشگاه های لیگ برتری از توجه به یک تیم خاص خسته شده اند واقعا متاسفم
      • محمد IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
        2 0
        عزیرجان پرسپولیس حق اقایون روخورده ونمیذاره توایران کسی قهرمان بشه اماتواسیاچی اونجاهم ب ناحق ب فینال رسید؟قبول کنیدک ـرسپولیس شخصیت قهرمانی داره وقدرت فوتبالش میچربه ب بقیه کسی ک نتیجه نمیگیره مجبوره ب هرریسمان پوسیده ای چنگ بزنه
    • محمد IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      30 27
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      شما همه کارتان سوری والکی وبرنامه ریزی شده است
    • محسن IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      3 0
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      اخه خطیبی بازیکنت میادبازیکن بدون توپ روبامشت میزنه وکارت قرمز میگیره این چه ربطی به وزیرداره؟ایا پنالتی ناحق برای ضررتیمت گرفتن یا گل افسایدزدن که وزیروزیرمیکنی
    • سید IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      2 0
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      اگر کمیته انضباطی و اخلاق به این موضوعات به موقع و شایسته ورود کند همین حرف ها زمینه بد بینی و اغتشاشات بین هواداران را ایجاد میکند که باعث میشود در فضای مجازی و واقعی شاهد بد اخلاقی باشیم و باشگاهها را مجبور به عکس العمل میکند و باعث میشود ورزشی که باید موجبات دوستی و همبستگی را ایجاد کند بذر کینه
    • اسدالهی IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 1
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      نه فقط رسول ما تماشاگران هم از تشویق یک تیم با سر صدای زیاد گذارش یک طرفه خسته شدیم تراکتور هر زمان کنارتیم
    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      1 1
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      جالبه هر تیمی با پیروزی بازی میکنه آخر بازی متوهم و بی اخلاق و بد میشه ..فقط شما خوبید ..کل افتخار باشگاهتون تو این هشت سال بوده بازم میگید ما حرفمونو تو زمین فوتبال میزنیم؟..باشه پنگوئنا ام پرواز میکنن..یکماه تا بازگشت به تنظیمات کارخونه..
    • hosein IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 1
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      اش اینقدر شور شده که صدای همه در امده
    • ع AE ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      1 0
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      از کدام اخلاق‌حرف‌میزنی‌اگر‌کمیته‌اخلاق‌و باشگاه‌پرسپولیس این‌مورد‌به نتیجه‌برسانند‌دیگه‌این‌آقای محترم که جنبه باخت را ندارد به‌تیم‌محبوب‌پرسپولیس‌و‌هوادارن‌توهین نمی‌کند در ضمن‌فداسیون‌فوتبال‌مسئله اصفهان به کجا رسید‌سال انگاری نکنید‌که‌بعدها مشکلات‌بیشتری‌خواهد‌داشت
    • ترکمان OM ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 2
      پاسخ
      چیزی به پایان عمر این وزیر ورزش نمانده.اگر وزیر دولت جدید دیدگاه رنگی نداشته باشه.انوقت اگه برد های پرسپولیس ادامه دارشد.میتونه خودشو ازدامنه وزیر ورزش جدا کنه ودیگه جای حرف وحدیثی نیست.
    • ق ر IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      این اقای خطیبی عامل تحریک هست چون در استادیوم آزادی در جلو هوادران و چه در مصاحبه ها بعد از بازی به خون برادر شهیدش قسم دهید حرفهای که علیه پرسپولیس میزند اثبات‌ کنید اگر به تک تک هوادران در روز قیامت باید جوابگو باشید ‌.
    • محمد علیزاده IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 1
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      حرف حق ناراحت کننده هست داوری بازی رو از اول نگاه کنید میفهمید علت ناراحتی آقای خطیبی از چی بوده .در ضمن این بازی قبل شروع روی سکو پرسپولیس ایستاده بود .بازی فرمالیته بیشتر از این نمیشه .هرکی یه جو ارزنی از فوتبال می‌فهمه می‌دونه این بازی یه سیاه بازی بود نه فوتبال همین .خدا به داد فوتبال ایران برسه
    • محمد IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      2 0
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      باسلام فقط اینومیخوام بگم تواسیاچی همه ازجمله عناصرخودی تلاش کردندک پرسپولیس نتیجه نگیره ولی چون شخصیت داره نائب قهرمان اسیاشدواگه ال کثیربودچ بساک قهرمان میشداما اقایون چی تواسیاازمرحله گروهی سعودنکردندلااقل ازگروهی اسیاسعودکنیدک همه متوجه بشن حق شماروپرسپولیس خورده
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 3
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      قهرمانی پرسپولیس رو به تمام ارکان وزارت محترم ورزش از جمله سلطانی فر و تمام پرسپولیسیها که تو این پنج سال حال کردند تبریک عرض میکنم.
    • اسی IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 2
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      تیم حکومتی. پس چرا برا بازی سپاهان که ۵ تا گل زد همه میگفتن تبانیه . چرا کسی حرف از قدرت سپاهان نزد؟ اونجا پرسپولیسی‌ها اخلاقا نباختن؟ تیم فقط سپاهان قهرمان
    • IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      2 0
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      بایرن مونیخ در آلمان هم تیم خواص که نه بار قهرمان شد . حتما این تیم هم با پارتی بازی قهرمان میشه . برید راه قهرمانی را یاد بگیرید و تهمت نزنید .
    • مرتضی IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 0
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      اگر دولت دست از حمایت این باشگاه بردارد پاد را به بخش خصوصی واگذار کند که هزینه های آن بر عهده مردم ایران وبیتالمال نباشد حرف شما درسته
    • GB ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 2
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      همه ایران دروغ میگن .فقط پرسپولیس خوبه .اصلا هم حمایت نمیشه.تیم حکومتی هم نیست...
    • رویاعبدالهی 15 تبریز IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      شما بودی کل تبریز رو واسش چراغونی میکردی🤣😐
    • حسام IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      1 0
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      من نمیدونم وقتی سه ساله که پرسپولیس داره به نیمه نهایی و فینال آسیا میرسه اونجا میخوان چه کسی رو متهم کنن پرسپولیس قهرمانه به خاطر قدرت و نیم و هواداری خودش
    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 1
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      از وقتی دولت روحانی اومده چرا پرسپولیس در همه جام ها برنده است چون این تیم وزارتی است و تمام فکرتان تو یک تیم متمرکز شده واقعا متاسفم. یاشاسین آذربایجان یاشاسین تراختور
    • IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      1 0
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      ایشان باید از همه هواداران پرسپولیس معذرت خواهی کندیا از فوتبال کنار برود
    • بدون نام IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 1
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      برو بابا معلومه نویسنده متن یک پرسپولیسی دو آتیشه بوده همین و بس خوبه خودتون هم فهمیدی فوتبال ایران کلا شخصیت نداره لطفا تهش فحش ندید
    • محسن IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 0
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      حمایتهای بی دریغ و جانبدارانه وزیر ورزش از باشگاه پیروزی دیگه پنهانی نیست و علنی سر تیمهای دیگه رو میبرن تا به سوگلی جام بدن و این بیشتر برای جذب رای برای مراحل نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری سالهای بعد مسعود سلطانی فر هست راهی که محمد جواد آذری جهرمی هم با حمایتهای مالی از تیم سالهاست دنبال میکنه
    • Sadegh IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      رسول خطیبی خیلی هم درست گفتن ... شماها به همه تهمت میزنید ... پرسپولیس با حمایت های مختلف به این جایگاه ها رسیده ...
    • عسل پرسپولیس IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 0
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      رسول خطیبی خیلی بی احترامی به ماکردن وامیدوارم مجازات شود بعد این جام میگیریم ونشون میدیم ما قدرت مندیم ارتش سرخ آسیا♡☆
    • US ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 0
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      حرف حق گفته
    • Mm IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      متاسفم ا
    • عرفانی IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 0
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      همه اینها خیلی واضع و آشکار در حمایت‌های پشت پرده وزارت ورزش از پیروزی و ایجاد مشکلات فراوان برای تیم‌های دیگر میباشد. یک قلم کمک ۳۰ میلیاردی وزیر ورزش از وزارت ارتباطات و ....و
    • محمد IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 1
      پاسخ
      متاسفانه ..آقای خطیبی درست گفتن...فوتبال ایران در راستای منافع باشگاه پرسپولیسه...

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