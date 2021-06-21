به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، رسول خطیبی سرمربی تیم فوتبال تراکتور، بازنده سوپرجام بود و نتوانست برخلاف وعده‌ای که به هواداران تراکتور داده بود، جام را به تبریز ببرد. البته او فقط بازی را نباخت بلکه بازنده اخلاق هم بود.

در پایان این دیدار که پرسپولیس به گواه کارشناسان، با شایستگی توانست به برتری رسیده و از سکوی قهرمانی بالا برود، خطیبی حرف‌هایی زد که مشخصاً بوی تفرقه از آن به مشام می‌رسید. او مسائلی را به زبان آورد که اصلاً شایسته و زیبنده اهالی فوتبال نبود. سرمربی تراکتور به جای تبریک به هواداران، مربیان، بازیکنان و مدیران باشگاه پرسپولیس بابت این قهرمانی و اشاره به ضعف‌های فنی خود، عملکرد درخشان سرخپوشان در سوپرجام را نادیده انگاشت و قهرمانی پرسپولیس را به عملکرد وزیر ورزش نسبت داد.

این موضوع بدون تردید و اغماض توسط تیم حقوقی باشگاه مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا مشخص شود دلایل خطیبی برای بیان چنین ادعایی، چیست اما کاش رسول خطیبی فقط در زمین چمن سبز بازنده بود و با سربلندی به خانه بازمی‌گشت. متأسفانه او اخلاق را هم باخت و با اینکه هواداران تراکتور را منتظر یک جام گذاشته بود اما به جای عذرخواهی از تراکتوری‌ها، با ادبیاتی که شخصیت فوتبال را خدشه‌دار می‌سازد، حرف‌هایی زد که قطعاً برایش تبعات فراوانی در پی خواهد داشت.

امیدواریم جامعه فوتبال به قدرت پرسپولیس ایمان بیاورد و به شایستگی و اعتبار این باشگاه، احترام بگذارد. فوتبال ایران بالاخره باید روزی از گردنه توهین، تهمت، افترا و برچسب‌زدن به سمت حرفه‌ای شدن عبور کند و شایستگی تیم برنده را بپذیرد نه اینکه به محض قبول شکست، همه چیز را به اتفاقات خارج از مستطیل سبز ارتباط دهد و با شلوغ‌کاری، غوغا سالاری و مهمل‌بافی به دنبال تخریب حریف باشد.

این موضوع که تیم‌های بازنده، شرایط روحی و روانی خوبی ندارند، بحثی روان‌شناسانه است اما اینکه یک مربی، بازی را در زمین ببازد و خارج از زمین به دنبال تهمت، افترا و برچسب‌زدن به تیم برنده باشد، اصلاً زیبنده فوتبال نیست و از شخصیتی مثل خطیبی که تمام عمر خود را در زمین‌های فوتبال گذرانده، بعید بود این طور سخن بر زبان براند.

قطعا بیان چنین حرف‌هایی که مسئولیت حقوقی دارد، باعث ایجاد تفرقه می‌شود و باشگاه پرسپولیس را به سمت ارسال یک لایحه شکایت دیگر پیش می‌برد. امیدواریم کمیته انضباطی و کمیته اخلاق نیز نسبت به این ادعاها واکنش نشان دهند و از حالت انفعال خارج شوند.