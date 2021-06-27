نماهنگ «قرعه»؛روایت گر شوق زیارت اهالی روستایی دورافتاده

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام دهه کرامت نماهنگ قرعه به کارگردانی محمد صادق رمضانی مقدم و تهیه کنندگی مجتبی احسانی و هاشم مسعودی به سفارش مدیریت رسانه‌های صوتی تصویری آستان قدس رضوی تولید شد.

این نماهنگ از سوی دفتر سینمایی شمسه فیلم با پخش از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌رود.

این نماهنگ روایت گر شوق زیارت اهالی روستایی دورافتاده و آرزوی آنها برای زیارت امام رضا (ع) با هنرمندی سلمان فرخنده و آتش تقی پور است.

دیگر عوامل این نماهنگ عبارت اند از:

شاعر: حسین مؤدب

آهنگساز: محمد جعفری و با تشکر از آریا عظیمی نژاد

سایر بازیگران:

مائده اکبری، غلام‌حسین مسعودی، سارا سراجی، سلنا گلزاری، آرتین هویدا

مدیر فیلمبرداری: علی رنجبر

دستیار یک کارگردان و برنامه ریز: محمد رحمانیان

بازیگردان: محمد متحدی

طرح صحنه و لباس: علی سنگینی

مدیران تولید: علی حسن زاده، محمد کریمی

اصلاح رنگ: یحیی محمدعلی

طراح گریم: مه لیلا ابوالحسنی