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۶ تیر ۱۴۰۰، ۹:۰۷

وزیر خارجه سوریه:

حضور نیروهای آمریکایی در سوریه غیرقانونی است/حمایت غرب از تروریسم

حضور نیروهای آمریکایی در سوریه غیرقانونی است/حمایت غرب از تروریسم

وزیر خارجه سوریه در سخنانی تأکید کرد که حضور نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در سوریه غیرقانونی بوده و آنها باید سریعتر از این کشور خارج شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه سخنانی را در خصوص تداوم حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: آنچه که واضح به نظر می رسد این است که حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در سوریه غیرقانونی است و هرچه سریعتر باید پایان یابد. سوریه دیگر نمی تواند تداوم حضور آمریکایی ها در خاک خود را تحمل کند.

المقداد یادآور شد: آمریکا کوچکترین اهمیتی برای ملت سوریه و اقتصاد آن قائل نبوده و نیست. اصرار ایالات متحده آمریکا بر عدم لغو فشارهای اقتصادی بر سوریه و پافشاری آن بر تداوم تحریم‌های اقتصادی خود به تنهایی گواه بر این مدعا است.

وزیر خارجه سوریه در ادامه تأکید کرد: کشورهای غربی نیز همان سیاست آمریکایی ها را در قبال سوریه در پیش گرفته اند. غربی ها از عناصر تروریستی نظیر تروریست های جبهه النصره، داعش و کلاه سفیدها حمایت می کنند.

این مقام سوری در بخش دیگری از سخنان خود به نشست اخیر میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه اشاره کرد و گفت: دمشق به روسیه اعتماد دارد و معتقد است که رئیس جمهور پوتین همتای آمریکایی خود را در جریان اقداماتی که واشنگتن باید برای پایان حضورش در سوریه انجام دهد، قرار داده است.

کد مطلب 5244921

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