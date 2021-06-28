کرونا مانع پرداخت کمک هزینه از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نشد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علی عبداله پور گفت: با شیوع ویروس کرونا و کاهش ۵۰ درصدی مسافران مترو، شرکت بهره برداری مترو با رایزنی‌های انجام داده با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و دستور وزیر محترم نفت و همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور، شورای اقتصاد خط مبنای سفر تعیین شده جهت محاسبات صرفه‌جویی مصرف سوخت را ۵۰ درصد کاهش داد تا شرکت بهره برداری متروی تهران و کلان شهرهای کشور از فرصت‌های مالی این ماده قانونی در دوره انتشار ویروس کرونا محروم نشوند. وی خاطرنشان کرد: این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا زمان استمرار شیوع بیماری کرونا (به تشخیص ستاد ملی مقابله با کرونا) قابل اجرا است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: اگرچه با شیوع ویروس کرونا آمار جابجایی مسافر کاهش چشمگیری داشت اما به منظور اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، نه تنها تعداد ناوگان و سرفاصله حرکتی قطارها کاهش نیافت، بلکه ناوگان رزرو هم در جهت حفظ سلامت شهروندان و با وجود کاهش ۵۰ درصدی تعداد مسافران به شبکه مترو اضافه شد.

عبداله پور با تاکید بر اینکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانونی بسیار مترقی و ایجاد کننده فرصت‌های مالی ویژه برای شبکه حمل و نقل ریلی و مشوق سیستم‌های حمل و نقل عمومی جهت افزایش ظرفیت و جذب مسافر و صرفه‌جویی در مصرف سوخت است خاطرنشان کرد: به موجب این قانون هر اقدامی که منجر به کاهش آلاینده‌ها و صرفه‌جویی در مصرف سوخت شود، متناظر با آن دولت می‌تواند تا سقف سرمایه گذاری انجام شده را بازپرداخت کند.

گفتنی است قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۶ مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافران قطار شهری در تهران و ۸ کلان شهر کشور با موضوع سرمایه گذاری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسط شورای اقتصاد تصویب شد.