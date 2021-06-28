استفاده از فناوری نظامی برای تولید مریخ نورد کاملاً خودکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت میلرم پیش از این در زمینه تولید رباتهای نظامی فعال بوده و این رباتها که قبلاً در صحنههای نبرد کارایی خود را ثابت کرده بودند حالا قرار است برای اکتشافات فضایی مورد استفاده قرار بگیرند.
مهمترین مزیت این رباتهای جدید مریخنورد آن است که خواهند توانست بدون نیاز به مداخله انسان فعالیتهای برنامهریزی شده را انجام دهند. با توجه به فاصله زیاد زمین با مریخ انتقال فرامین به سیاره سرخ ساعتها به طول میانجامد و خودران شدن هر چه بیشتر رباتهای مریخنورد حل این مشکل را تسهیل میکند.
این رباتهای خودران جدید نیازی به هدایت از زمین نخواهند داشت و به طور مستقل قادر به مسیریابی و انجام وظایف مختلف خواهند بود و از این طریق میتوانند به اهداف خود برسند. رباتهای یادشده میتوانند به طور خودکار و بر اساس شرایط متغیر برنامههای قبلی را تغییر دهند و برای انجام مأموریتها از نو برنامهریزی کنند.
بنابراین مریخنوردهای آینده میتوانند نقشه راه خود را به شکل کاملاً مستقل برنامهریزی کنند و حتی در صورت لزوم مأموریتهای اولیه را تمدید کنند. از جمله دیگر اقداماتی که توسط این مریخنوردها به صورت خودکار قابل انجام خواهد بود، میتوان به عکس برداری، جمعآوری داده با استفاده از حسگرها، تغییر اولویت بندی اجزای مأموریت و غیره اشاره کرد.
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