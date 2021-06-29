خبرگزاری مهر، گروه استانها: تالاب نیلوفر بابل، کیسی نوشهر و نفتی ساری، سه گانه ای که زیر تیغ بولدوزرها و ساخت و ساز رفت و آرام آرام رگههای حیات در این تالابها پژمرد و خشک شد.
تالاب لپو هم که روزگاری زیستگاه پرندگان نادر و مهاجر بود، در تقابل بلوکها و آجرها روز به روز از سطحش کاسته شد و بخش قابل توجهی از تالاب میانکاله نیز خشک شد و سودجویان در کمین اراضی بکر آن هستند.
پدیده تالاب خواری در مازندران جدید نیست بلکه در سایه توجه به جنگلها و عرصههای ساحلی، سودجویان بی صدا به جان تالابها افتادند و بکرترین اراضی آن را به یغما بردند. تالاب نفتی رنج رفته بر این عرصهها است که زخم کهنه آن سرباز زده است.
این تالاب ۴۰ هکتاری از جمله تالابهایی است که نقش مهمی در احیا و تکثیر طبیعی آبزیان دارد و به بهانه ایجاد منطقه گردشگری تخریب شده است. همچنین افرادی خاص و ذینفوذ با بهانههای واهی اقدام به تغییر کاربری، جاده کشی غیراصولی و خشکاندن بخشی از اراضی تالاب و قطع دو هزار اصله درخت کردند.
اسماعیل برزگر فرح آبادی یکی از ۵ هزار صیاد مازندرانی است که روزی خود را از دریا طلب میکند. این صیاد خلاق با ایجاد استخری به مساحت تقریباً ۲ هزار متر در کنار دریا در زمان صید، با انتقال تعداد مشخصی ماهی صید شده به این استخر برای تخمریزی در سال جاری حدود ۲ میلیون بچه ماهی به صورت رایگان تکثیر و رها سازی میکند. اکثر بچه ماهیهایی که توسط برزگر تکثیر و رها سازی شدند، ماهی سفید دریایی، کپور دریایی و ماهی در حال انقراض آزاد دریایی هستند.
تخریب و تغییر کاربری تالاب نفتی
تالاب نفتی با مساحت بیش از ۴۰ هکتار یکی از تالابهای مهم و حیاتی برای تولید و تکثیر طبیعی در مجاورت دریای خزر بوده که چند سال اخیر توسط افرادی خاص با بهانهای همچون ایجاد منطقه گردشگری و… با تغییر کاربری و جاده کشی غیر اصولی، خشکانده شده و با قطع بیش از ۲ هزار اصله درخت چندین ساله، در حال نابودی است.
حال و روز تالابهای مازندران خوش نیست، یک فعال زیست محیطی با اظهار اینکه تالاب خواری پدیدهای همپای دریا و جنگل خواری شده است، به خبرنگار مهر گفت: برخی از تالابهای استان از جمله تالاب بابل، نوشهر، ساری و غیره خشک شدند و اراضی آن با قیمتهای گزاف و میلیاردی به فروش میرسد.
محمد حسینی با بیان اینکه تالابهای استان از جمله نفتی در معرض تخریب و ساخت و ساز است، اوضاع این زیستگاهها را نگران کننده دانست و گفت: باید جلوی دست اندازی و تخریب تالابها را گرفت.
وی تاکید کرد اگر بساط ساخت و سازها و تصرف تالابها گرفته نشود این عرصهها که نقش به سزایی در حفظ اکوسیستم دارند به مرور خشک و نابود میشوند و متأسفانه اراده قوی برای حفظ این میراثها وجود ندارد.
اگر بساط ساختوسازها و تصرف تالابها گرفته نشود این عرصهها که نقش به سزایی در حفظ اکوسیستم دارند به مرور خشک و نابود میشوند
علاوه بر تالابها، حال و روز عرصههای جنگلی و ساحلی هم خوب نیست و آمارهای هفته قوه قضائیه در مناطق مختلف مازندران نشان میدهد که دستگاههای قضائی و انتظامی طی یکسال گذشته با بخش قابل توجهی از تصرفات به این عرصهها مقابله کرده است.
محمد کریمی دادستان مرکز مازندران با اشاره به ۴۷۳ کیلومتر نوار ساحلی در استان اظهار داشت: از این تعداد ۱۵۵ کیلومتر توسط سازمانهای دولتی و خصوصی در قالب مجتمعهای ساحلی و تفریحی تصرف شده است.
از تالاب تا دریا، تصرف ۶۵ کیلومتر نوار ساحلی
وی با اشاره به آزادسازی ۹۰ کیلومتر از عرصههای تصرف شده طی سالهای اخیر گفت: در حال حاضر ۶۵ کیلومتر از نوار ساحلی تصرف شده هستند که ۲۴ کیلومتر آن باید در اختیار دستگاههای حاکمیتی باشد.
کریمی با اظهار اینکه ۱۶ کیلومتر از نوار ساحلی تصرف شده در اختیار سازمانهای دولتی است که باید رفع تصرف شود، افزود: ۲۴ کیلومتر از نوار ساحلی نیز در اختیار بخش خصوصی است که باید آزاد شود.
آمار و ارقام رفع تصرف عرصههای جنگلی و ساحلی در مناطق مختلف مازندران چشمگیر و قابل توجه است و حمزه علیپور دادستان نوشهر درباره آزادسازی منابع ملی و حریم و ۶۰ متری ساحل گفت: ۲۵ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شد و بیش از ۱۹ هزار مترمربع نوار ساحلی در حریم ۶۰ متری به ارزش ۳۸۴ میلیارد تومان آزادسازی شده است.
دادستان نوشهر درباره رفع تصرف از عرصههای جنگلی گفت: ۳۷ فقره آزادسازی عرصههای جنگلی به مساحت ۵۰ هزار مترمربع به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان انجام شده است.
علیپور با بیان اینکه ۱۵ فقره اجرای حکم در حوزه منابع طبیعی به ارزش دو تریلیارد تومان در شهرستان اجرا شد، افزود: ۲۸۰ هزار مترمربع از عرصههای طبیعی به بیتالمال بازگشت.
وی به افرادی که قصد دست درازی به عرصههای طبیعی و ملی دارند هشدار داد و گفت: دست افراد سودجو را از اراضی ملی قطع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد سر سوزنی از این اراضی به دست آنان بیفتد.
دادستان نوشهر با اشاره به گردشگری بودن شهرستان نوشهر گفت: در سال قبل بیش از ۷۶ هزار مترمربع از تغییر کاربری اراضی با ارزش ریالی ۴۰۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است و در مجموع ۸۶ فقره حکم اجرا شده است.
وی ساخت و ساز در اراضی خارج از بافت را هدر رفت سرمایهها دانست و از مردم خواست تا از هرگونه سرمایه گذاری در این اراضی اقدام کنند و گفت: کسی که بدون مجوز اقدام به ساخت کند، با اقدامات قانونی روبرو خواهد شد.
پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی بکر، تالابها، دریا و جنگلهای استان کلاف پیچیدهای است که در بروز آن عوامل مختلفی از جمله ضعف نظارت دستگاههای ناظر و اجرایی پررنگ دیده میشود.
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