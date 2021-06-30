اغلب سهام آسیا اقیانوسیه رشد کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز چهارشنبه، در حالی رشد کردند که گزارشات از چین نشان داد فعالیت کارخانجات این کشور رشد کرده است. هرچند این رشد از آن‌چه اقتصاددانان انتظار داشتند کمتر بود.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۲۵ درصد بالا آمد در حالی که نیکی ژاپن با رشد جزئی ۰.۰۱ درصدی روبرو شد.

کامپوزیت شانگهای چین ۰.۱۰ درصد رشد کرد اما هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ بر خلاف بازارهای منطقه با افت ۰.۱۲ درصدی روبرو شد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۵۵ درصد بالا آمد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۴۴ درصد به ارزش خود افزود.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار با ارزهای آسیایی همچنان بالا ماند. گسترش گونه دلتای ویروس کرونا تقاضا برای خرید دلار را تقویت کرده است. نرخ برابری دلار با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۱۰.۵۱ واحد و ۶.۴۵۶۸ واحد رسید.