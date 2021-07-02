به گزارش خبرنگار مهر، لیلا فرامرزی در رشته زبان و مطبوعات تحصیل کرده و کارشناسی ارشد خود را در رشته خبرنگاری گرایش تلویزیون از انگلستان دریافت کرده است. او همکاری با پرس تی وی را از سال ۲۰۰۶ و قبل از افتتاح تلویزیون پرس تی وی آغاز کرده و ابتدا به عنوان نویسنده وب سایت، مشغول به کار شد و پس از آن به لندن رفت و مدتی به امور هماهنگی تولیدات پرس تی وی در انگلیس پرداخت و اکنون در ایران به سر میبرد و از همکاران پرس تی وی در ایران است.
لیلا فرامرزی درباره اجرا در پرس تی وی و تجربهای که در برنامه «ایران امروز» به دست آورده است به خبرنگار مهر بیان کرد: همکاری با برنامه «ایران امروز» را از سال ۲۰۱۷ شروع کردم و کار با گروه برنامه ساز این برنامه از بهترین تجربههای کاریِ من است. در این برنامه، سعی در نقض تبلیغات منفی غرب و هم پیمانان علیه ایران داریم. به نظر من پرس تی وی نقش مهمی به عنوان «ضدِ سیاه نمایی غرب علیه ایران و ایرانی» بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: رسالت پرس تی وی، ضدیت با ضد تبلیغهای غرب علیه ایران است و صدای بی صدایان بودن در پرده برداری از واقعیاتی که مطبوعات جریان اصلی دنیا کتمان میکنند. در راه انجام این رسالت مهم، چالش بزرگی داریم و آن «دسترسی» است زیرا سرچشمه تکنولوژی مدرن دست طرف دیگر است و اقدام آمریکا به مسدود کردن دامنه دات کام وب سایت پرس تی وی نمونه بارز آن به شمار میرود که امسال هم در آستانه چهاردهمین سالگرد تاسیس شبکه اتفاق افتاد. اما پرس تی وی نه تنها مصمم است به ۱۵ سالگی و حتی ۱۵۰ سالگی برسد، که میخواهد در تاریخ ژورنالیسم جهان جاودانه شود و از این رو با بسته شدن آدرس وبسایت، دامنه دیگری به آدرس presstv.ir فعال شد تا اقدام آزادی ستیزانه آمریکا خنثی شود.
چالش داخلی با مسئولانی که از حمایت شبکه غفلت کردند
فرامرزی ضمن اشاره به چالشهای مهم رسانههای برون مرزی ایران، به ویژه در پرس تی وی تصریح کرد: تنها چالش پیش روی ما محدودیتهای اعمال شده از سوی آمریکا و همدستانش نیست. بلکه چالشها و مسایل داخلی نیز ایجاد مشکل میکند. نقصان یا نبود آگاهی نسبت به اهمیت رسانههای برون مرزی و خارجی زبان ایران در جنگ رسانهای امروز، در میان مسئولینی که وظیفه حمایت، گسترش و تقویت این رسانهها را به عهده دارند، چالش مهم دیگری است که مغفول مانده است.
مجری شبکه پرس تی وی همچنین درخصوص مزیتهای فعالیت در برون مرزی اظهار کرد: مزیت کار در برون مرزی این است که نوع پیامی که منتقل میکنیم، میتواند بی طرف و صادق بماند. هر چند این به معنای توجیهِ محدود شدنِ موضوعات و کلام نیست؛ زیرا اخیراً خطوط قرمز بیشتر و پررنگتر شده است. به طور مثال در «ایران امروز» از ایران میگوییم، با نگاهی به سیاستهای آمریکا و اسراییل در قبالِ این کشور. به عبارت دیگر از مظلومیت واقعی ایران میگوییم و البته از دستاوردها و استقامت کشور و ملت ایران. از سوی دیگر نشان میدهیم که چگونه دموکراسیهای غربی با وجود معرفی ما به عنوان اهرمی از محور شرارت، خودشان هیچ شباهتی به فرشته آزادی نداشته و هر نوع حقوق بشری و کشوری را برای رسیدن به سود و منفعت خود و هم پیمانانشان زیر پا میگذارند. به طور کلی به نظر من شبکه پرس تی وی، منصف تر از شبکههای نسبتاً متعادل جریان اصلی (mainstream media) است؛ حتی در مورد کشورهای متبوع خودِ آن رسانهها که اغلب کشورهای متخاصم هستند.
فرامرزی افزود: شبکه پرس تی وی مانند هر شبکه حرفهای دیگر از نشر اکاذیب حذر میکند و امتیازی که نسبت به اغلب شبکهها در این زمینه دارد این است که در برنامههای مختلف از جمله «ایران امروز» از برندینگ و اسم گذاریِ پروپاگاندیست روی کشورها، گروهها و حوادث بزرگ و کوچک سراسر دنیا پرهیز میکند.
وی در پایان درخصوص تعامل با مخاطبان نیز گفت: تعامل با بینندگان، یک جانبه نیست و ما از کانال برنامه به ارایه اطلاعات به مخاطبان میپردازیم و نظرات بینندگان را از طریق شبکههای اجتماعی دریافت میکنیم. برخی از بینندگان نیز با برنامه تماس تلفنی دارند و ما به سوالات آنها پیرامون برنامه پاسخ میدهیم.
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