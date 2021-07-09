شاخص تخت بیمارستانی در استان به بیش از ۱.۶ افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری پیش از ظهر جمعه در جلسه ستاد مقابله با کرونا و سی و ششمین آئین پویش ره سلامت آذربایجان غربی که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، با تأکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع پیک جدید کرونا در سطح کشور، اظهار کرد: اقدامات بسیار مطلوبی در طول سال‌های گذشته در راستای افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی، تجهیز و به‌روز کردن امکانات بیمارستان‌ها و ساخت بیمارستان‌های جدید در استان صورت گرفته است.

وی همچنین ضمن قدردانی از زحمات ۱۸ ماهه کادر درمانی و پزشکی در راستای مدیریت و مقابله با بیماری کرونا، خاطر نشان کرد: مردم ایران اسلامی همراه و همگام با تمامی دستگاه‌های اجرایی و مدیران دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای ارتش، سپاه و بسیج علی‌رغم تمامی تحریم‌های ظالمانه مقابل این بیماری ایستادگی کرده‌اند تا بار دیگر اقتدار و عزت ایران و ایرانی بودن را به جهانیان ثابت کنند.

استاندار آذربایجان غربی یکی از دلایل افزایش آمار ابتلاء به کرونا در استان را، انجام تست‌های بیش از میانگین کشوری دانست و افزود: یکی دیگر از دلایل این موضوع تراکم جمعیتی است به‌گونه‌ای که ۴.۲ درصد از جمعیت کشور در ۱.۲ درصد از مساحت خاکی کشور در این استان زیست می‌کنند. همچنین داشتن بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه و انجام مراودات تجاری و تردد روزانه چند هزار نفری از این مرزها میزان ابتلاء و آمار استانی افزایش یافته است.

شهریاری اظهار کرد: متأسفانه ۶۸ تا ۷۰ درصد فوتی‌های مبتلا به کرونا در استان را افراد بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند. این در حالی است که بیش از ۳۳۰ هزار نفر از بافت جمعیتی آذربایجان غربی افراد بالای ۷۰ سال هستند.

وی ضمن هشدار مبنی بر جلوگیری از شیوع پیک پنجم کرونا در استان، یادآور شد: از عموم درخواست می‌کنیم برای جلوگیری از شروع این پیک دستورالعمل‌های بهداشتی را بیش‌ازپیش رعایت کنند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افتتاح بیمارستان جامع زنان مهزاد در ارومیه، عنوان کرد: این بیمارستان یکی از بی‌نظیرترین بیمارستان‌های مجهز در سطح کشور است که می‌تواند بیش از گذشته به بانوان استان و منطقه خدمات‌رسانی کرده و به‌عنوان یکی از مراکز گردشگری پزشکی معرفی و به همگان شناسانده شود.

شهریاری تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته شاخص تخت بیمارستانی در آذربایجان غربی کمتر از یک تخت بود که در حال حاضر با افتتاح بیمارستان‌های جدید این شاخص به بیش از ۱.۶ تخت که میانگین کشوری است افزایش‌یافته است.