رازی که مدیرعامل سابق استقلال فاش کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند مدیرعامل سابق استقلال با انتشار پیامی انتقادی در فضای مجازی نکاتی را در خصوص این باشگاه بیان داشت که در یکی از آنها اشاره به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات این باشگاه به دلیل مطالبات شیخ دیاباته شده است.

پیش از این پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال به دلیل بدهی این باشگاه به لکیچ، دستیار سابق مجیدی بسته شده بود و مدیرعامل سابق آبی پوشان مدعی شد به جز آن، مطالبات شیخ دیاباته هم عامل دیگری بابت بسته شدن پنجره این باشگاه است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر مشخص کرد این ادعا صحت دارد. بعد از شکایت شیخ دیاباته از باشگاه استقلال، به دلیل ۲۰ هزار دلار مطالبات باشگاه به این بازیکن، پنجره نقل و انتقالاتی بسته است. این در حالی است که یکی از بزرگترین شکایت‌های تاریخ باشگاه استقلال نیز در جریان است و هر آن این امکان وجود دارد پرونده استراماچونی هم از راه برسد.