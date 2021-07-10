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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۸

رازی که مدیرعامل سابق استقلال فاش کرد!

رازی که مدیرعامل سابق استقلال فاش کرد!

مدیرعامل سابق باشگاه استقلال با انتشار پیامی انتقادی در فضای مجازی، از رازی نسبت به این باشگاه پرده برداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند مدیرعامل سابق استقلال با انتشار پیامی انتقادی در فضای مجازی نکاتی را در خصوص این باشگاه بیان داشت که در یکی از آنها اشاره به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات این باشگاه به دلیل مطالبات شیخ دیاباته شده است.

پیش از این پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال به دلیل بدهی این باشگاه به لکیچ، دستیار سابق مجیدی بسته شده بود و مدیرعامل سابق آبی پوشان مدعی شد به جز آن، مطالبات شیخ دیاباته هم عامل دیگری بابت بسته شدن پنجره این باشگاه است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر مشخص کرد این ادعا صحت دارد. بعد از شکایت شیخ دیاباته از باشگاه استقلال، به دلیل ۲۰ هزار دلار مطالبات باشگاه به این بازیکن، پنجره نقل و انتقالاتی بسته است. این در حالی است که یکی از بزرگترین شکایت‌های تاریخ باشگاه استقلال نیز در جریان است و هر آن این امکان وجود دارد پرونده استراماچونی هم از راه برسد.

کد مطلب 5254379

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    نظرات

    • امین IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      8 2
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      بخدا دنبال اشوب در تیم هستن خدا کمک کنه این چند سال همش نامردی همش تخریب همش ....
    • دادا IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      1 1
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      بازیکنی که بخاطر 20 هزار دلار پنجره تیمی را که دران بازی میکند ببندد همان بهتر که اخراج شود نه رادشویچ که چندین ساله بخاطر تعصب وعرق باشگاه وهوادار همه ناملایمات وعدم پرداختی های 100 هزاردلاری را تحمل میکند زنده باد تعصب وغیرت بازکنان پرسپولیس بخاطر همینه میگن تیم خاص وقهرمان ایران

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