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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۳۱

معاون استاندار کرمان:

۱۶ شهرستان استان کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد

۱۶ شهرستان استان کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد

کرمان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان از قرار گرفتن ۱۶ شهرستان استان کرمان در وضعیت قرمز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بصیری ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا عنوان کرد: با ورود ویروس جدید کرونا معروف به دلتا از استان‌های شرقی و جنوبی به کرمان هر چند که تمهیدات لازم در دستور کار قرار گرفت ولی باز هم کل کشور تحت تأثیر قرار گرفت و درگیر موج پنج کرونا شده ایم.

بصیری افزود: از ۱۲ تا ۱۶ تیر سه شهرستان در وضعیت هشدار زرد، چهار شهرستان در وضعیت هشدار نارنجی و ۱۶ شهرستان در وضعیت هشدار قرمز داشتیم. در روزهای ۱۶ تا ۱۹ تیر ماه ۲ شهرستان راور و کوهبنان در وضعیت زرد، چهار شهرستان انار، بافت، بردسیر و زرند در وضعیت نارنجی و ۱۷ شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. بدین ترتیب شهرستان انار از وضعیت زرد به نارنجی و شهرستان شهربابک از وضعیت نارنجی به قرمز تغییر پیدا کردند. این تغییرات هشدار جدی برای اعلام وضعیت بسیار پرخطر بود که باید همه گونه اقداماتی را انجام می‌دادیم.

وی گفت: در آغاز این هفته هم بنا بر اعلام وزارت بهداشت و اپلیکیشن ماسک، در استان کرمان شهرستان کوهبنان در وضعیت زرد، ۶ شهرستان انار، بافت، بردسیر، راور، ریگان و زرند در وضعیت نارنجی و ۱۶ شهرستان ارزوئیه، بم، جیرفت، رابر، رفسنجان، رودبارجنوب، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، فاریاب، فهرج، قلعه گنج، کرمان، کهنوج، منوجان و نرماشیر در وضعیت بسیار پر خطر قرمز قرار گرفتند. شهرستان راور از وضعیت هشدار زرد به نارنجی درآمده و خوشبختانه شهرستان ریگان از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرده است.

بصیری عنوان کرد: در جلسه قبل تصمیمات خیلی جدی گرفتیم و همه مصوبات ابلاغ شد، ستادهای شهرستانی فعال‌تر شدند و هر روز گزارش عملکردها مورد بررسی قرار گرفت. به صورت جدی و سختگیرانه تر در حال رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستیم با کمک نیروهای انتظامی، هلال احمر، بسیج و سپاه هستیم.

کد مطلب 5254745

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