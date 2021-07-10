۱۶ شهرستان استان کرمان در وضعیت قرمز قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بصیری ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا عنوان کرد: با ورود ویروس جدید کرونا معروف به دلتا از استان‌های شرقی و جنوبی به کرمان هر چند که تمهیدات لازم در دستور کار قرار گرفت ولی باز هم کل کشور تحت تأثیر قرار گرفت و درگیر موج پنج کرونا شده ایم.

بصیری افزود: از ۱۲ تا ۱۶ تیر سه شهرستان در وضعیت هشدار زرد، چهار شهرستان در وضعیت هشدار نارنجی و ۱۶ شهرستان در وضعیت هشدار قرمز داشتیم. در روزهای ۱۶ تا ۱۹ تیر ماه ۲ شهرستان راور و کوهبنان در وضعیت زرد، چهار شهرستان انار، بافت، بردسیر و زرند در وضعیت نارنجی و ۱۷ شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. بدین ترتیب شهرستان انار از وضعیت زرد به نارنجی و شهرستان شهربابک از وضعیت نارنجی به قرمز تغییر پیدا کردند. این تغییرات هشدار جدی برای اعلام وضعیت بسیار پرخطر بود که باید همه گونه اقداماتی را انجام می‌دادیم.

وی گفت: در آغاز این هفته هم بنا بر اعلام وزارت بهداشت و اپلیکیشن ماسک، در استان کرمان شهرستان کوهبنان در وضعیت زرد، ۶ شهرستان انار، بافت، بردسیر، راور، ریگان و زرند در وضعیت نارنجی و ۱۶ شهرستان ارزوئیه، بم، جیرفت، رابر، رفسنجان، رودبارجنوب، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، فاریاب، فهرج، قلعه گنج، کرمان، کهنوج، منوجان و نرماشیر در وضعیت بسیار پر خطر قرمز قرار گرفتند. شهرستان راور از وضعیت هشدار زرد به نارنجی درآمده و خوشبختانه شهرستان ریگان از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرده است.

بصیری عنوان کرد: در جلسه قبل تصمیمات خیلی جدی گرفتیم و همه مصوبات ابلاغ شد، ستادهای شهرستانی فعال‌تر شدند و هر روز گزارش عملکردها مورد بررسی قرار گرفت. به صورت جدی و سختگیرانه تر در حال رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستیم با کمک نیروهای انتظامی، هلال احمر، بسیج و سپاه هستیم.