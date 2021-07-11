شناسایی مواردی از کرونا دلتا در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت کرونا گیلان با اشاره به افزایش تعداد شهرستانهای قرمز و نارنجی در استان، اظهار کرد: این وضعیت هشدار دهنده و نگران کننده است.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت محدودیتهای کرونایی مربوط به این شهرها، افزود: مقررات و دستورالعملهای بهداشتی و مراقبتی پیش بینی شده برای شهرهای زرد، نارنجی و قرمز باید به طور کامل رعایت و بر چگونگی اجرای آن نیز باید نظارت شود.
زارع با بیان اینکه شیوع گونه جدید ویروس در کشور و همچنین افزایش مبتلایان در استان، بر ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی دلالت میکند، گفت: استفاده از ماسک، فاصله فیزیکی، جلوگیری از برگزاری دورهمی ها و اجتماعات انسانی، خودداری از ترددهای غیرضروری باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در رعایت الزامات بهداشتی، گیلان پایینتر از میانگین ۶۶ درصدی در کشور است، اضافه کرد: قطعاً ادامه این روند هشدارها و نگرانیهایی برای مهار و کنترل این ویروس ایجاد میکند.
استاندار گیلان ادامه داد: به واسطه غنای فرهنگی مردم گیلان، انتظار میرود تا میزان مراعات در این استان در ردههای بالای سطح کشور باشد.
نظارت بر اجرای محدودیتهای مشاغل
وی با قدردانی از همراهی همیشگی اصناف و بازاریان، گفت: به یقین رعایت محدودیتهای کرونایی توسط اصناف در بازههای زمانی کوتاه و بلند مدت، منجر به کاهش سطح همه گیری بیماری میشود.
زارع با بیان اینکه محدودیتهای کرونایی مشاغل باید اعمال شود، تصریح کرد: دستگاهها و نهادهای نظارتی با قاطعیت بیشتر، بر اعمال محدودیتها و رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم، صاحبان مشاغل و اصناف نظارت کنند تا به فرآیند مقابله با همه گیری ویروس کمک شود.
وی با اشاره به اینکه مواردی از ابتلاء به ویروس دلتا در گیلان پس از انجام آزمایشات اثبات شده است، گفت: با توجه سرعت انتقال این ویروس، باید میزان مراقبتها افزایش یابد.
استاندار گیلان همچنین بر ضرورت نظارت جدی بر اماکنی همچون رستورانها، قهوهخانهها، تالارهای پذیرایی، سینماها، پاساژها و استخرهای سرپوشیده که زمینه انتقال ویروس در آنها بیشتر است، تأکید و تصریح کرد: اگرچه وضعیت فعالیت این مشاغل در مناطق مختلف، متفاوت است اما باید نظارتی مستمر توسط بازرسان و کارشناسان شبکه بهداشت صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه در ادارهها و نهادها علاوه بر استفاده ماسک از سوی کارکنان، مراجعهکنندگان نیز باید این موضوع را رعایت کنند، تصریح کرد: صداوسیما و کمیته فضای مجازی در کنار تولید محتوای رسانهای در خصوص مراعات توصیهها، هشدارهای کافی درباره سویه جدید بیماری و خطرات عادی انگاری؛ فعالیتهای اقناعی رسانهای انجام دهند.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه در روزهای آتی دُزهای بیشتری از واکسن به استان وارد میشود، بر لزوم همکاری همه دستگاهها برای انجام واکسیناسیون عمومی و ضرورت جلوگیری از شکلگیری اجتماعات انسانی تأکید کرد و گفت: باید اطلاعرسانی کافی و صحیح از زمانبندی دقیق واجدان شرایط تزریق واکسن صورت گیرد.
وی همچنین تمامی نهادها و فرمانداریها را به در اختیار گذاشتن مکانهای مناسب و تجهیزات مورد نیاز برای انجام واکسیناسیون و تأمین برق مراکز انجام این فرآیند در ساعتهای تعیین شده، ملزم کرد.
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