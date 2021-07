«رخنه» در جشنواره فیلم ترسناک پورتلند/ تیزر پشت صحنه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم ترسناک پورتلند آمریکا Portland Horror Film Festival در ششمین دوره خود فیلم کوتاه «رخنه» به نویسندگی مسعود هاشمی نژاد و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور را پذیرفت.

این فستیوال به صورت یک ایونت ۴ روزه سرتاسر رعب و وحشت در تمامی ژانرهای وحشت برگزار می‌شود. دبیران این فستیوال قصد دارند در سال ۲۰۲۱ برخلاف سال گذشته که به دلیل درگیری پاندمی کرونا جشنواره به صورت مجازی برگزار شد، مراسم و اکران های خود را به صورت فیزیکی در ایالت اورگان آمریکا برپا کنند.

فستیوال فیلم ترسناک پورتلند برای حمایت از فیلمسازان خاورمیانه و مبارزه با نابرابری های نژادی و قومیتی امکانات شرکت در فستیوال را برای فیلمسازان ایرانی فراهم کرده است و در همین راستا اثر شهاب‌الدین حسین پور را برای شرکت در بخش مسابقه‌ای خود برگزیده است.

جوایز این جشنواره شامل جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلم به انتخاب هیات داوران، بهترین فیلم از نگاه مخاطبان و جوایز دیگر در دسته های مختلف فیلم ترسناک است.

در فیلم کوتاه «رخنه» که پیش از این نیز در جشنواره اسپانیایی «دور دنیا با بیست فیلم کوتاه» Around the world in 20 shorts و جشنواره Onyko Film Awards استونی حضور داشته است سارا توکلی، محمد علیمحمدی، فرشید ناصری، پرستو قائد رحمت، نیلوفر راد، امیرحسین بلوری، حسن بابایی، سبحان سهراب و رزا دانازاده ایفای نقش می کنند. محسن دانایی و میثم طوسی نیز تهیه‌کنندگان فیلم کوتاه «رخنه» هستند که در ژانر وحشت ساخته شده است.

عبدالله عبدی نسب فیلمبرداری و داریوش پیرو طراحی صحنه و لباس این فیلم کوتاه را برعهده دارند. ‌‎همچنین میثم دانازاده مجری طرح، کمال کچوییان و پرستو قائد رحمت مشاوران فیلمنامه، رضا کریمی و محمد امیر یاراحمدی مشاوران فیلم کوتاه «رخنه» هستند.

داستان فیلم درباره زوج جوانی است که به خانه‌ای شوم نقل مکان می کنند و دچار اتفاقات عجیب و ماورائی می شوند.

این جشنواره از ۲۸ جولای تا ۵ آگوست برابر با ۶ مرداد تا ۱۴ مرداد در پورتلند برگزار می‌شود.