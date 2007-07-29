دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گروهی در وزارت بهداشت ماموریت تدوین آئین نامه نخبگان علوم پزشکی را بر عهده گرفته اند که پس از طی حدود 18 ماه کار کارشناسی، پیش از شروع سال تحصیلی جاری نهایی می شود.

وی اضافه کرد: فضای این آئین نامه به گونه ای است که افراد به مفهوم واقعی نخبه، امکان ادامه تحصیل، ارتقاء و حمایت های ویژه را خواهند داشت.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد : البته وزارت بهداشت این کار را به صورت عملی از شهریورماه سال 84 آغاز کرده بود و این اجازه داده شد که گروه بیشتری از فارغ التحصیلان پزشکی بدون الزام گذراندن طرح خدمات اجباری در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی شرکت کنند.

وی این موضوع را یک گام به جلو برای حمایت از گروه نخبگان علوم پزشکی برشمرد و تأکید کرد: این اتفاق برای گروه دیگر دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز انجام شد و هم اکنون نیز در حال پیگیری بیشتری برای تحقق این موضوع هستیم.

باقری لنکرانی اظهار داشت: تلاش وزارت بهداشت این است افرادی که درس می خوانند، استعداد خوبی دارند و به علم و پژوهش علاقمند هستند، بتوانند با روانی بیشتری این مسیر را طی کنند و در عین حال مورد حمایت نیز قرار گیرند.

وی یاد آور شد: وزارت بهداشت این حمایت را به صورت دوره های دکتری تخصصی همراه با پژوهش پیگیری می کند و برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرک تحصیلی دوگانه را در دست اجرا دارند.

وزیر بهداشت اضافه کرد: مدرک تحصیلی دوگانه به افراد نخبه به صورت ارائه همزمان مدرک دکتری عمومی و مدرک دوره عالی بهداشت "MPH" یا Master Publice Health خواهد بود و موجب می شود این افراد در زمان تحصیل خود اطلاعات بیشتری از مسائل جامعه، نظام سلامت و بهداشت پیدا کنند.