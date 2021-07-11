وینوپلاستیک تولید کننده انواع لوله pvc و upvc را بهتر بشناسیم

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پلیمر و پلاستیک را شاید بتوان به عنوان پرمصرف‌ترین مواد در جهان کنونی به شمار آورد. صنایع و بخش‌های مختلف نیز در حال استفاده روزافزون از این مواد بوده و همواره به دنبال گزینه‌های باکیفیت و مقرون به صرفه می‌گردند. از سوی دیگر، شرکت‌های تولیدی نیز در حال بروزرسانی و ارتقاء سیستم‌ها و تجهیزات خود هستند تا بتوانند محصولاتی مناسب و رقابتی را در اختیار مشتریان قرار دهند.

شرکت وینوپلاستیک به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات پلیمری و پلاستیکی در خاورمیانه شناخته می‌شود که ترکیبی از سال‌ها تجربه و فناوری روز دنیا را برای هموطنان گرامی به ارمغان آورده است. این شرکت علاوه بر تولید لوله‌های پی وی سی و یو پی وی سی مخصوص خطوط لوله‌کشی آب آشامیدنی و فاضلاب، محصولاتی انحصاری را تولید می‌کند که وینوبند و لوله وینو هیدروپول از محبوب‌ترین موارد آن‌ها هستند. وینوپلاستیک همچنین انواع لوله برق را با کیفیتی جهانی و تضمین کارایی فوق‌العاده به مشتریان ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های محصولات وینوپلاستیک

مهندسین و متخصصین کارآزموده وینوپلاستیک به صورت پیوسته سعی دارند که کیفیت محصولات را با استانداردهای جهانی هم‌گام کرده و از آخرین دستاوردها در این زمینه بهره ببرند. در ادامه برخی از ویژگی‌های محصولات وینوپلاستیک مانند لوله فاضلاب ساختمان و وینوهیدروپول را مرور خواهیم کرد که قابل استفاده در انواع بخش‌های صنعتی هستند.

مقاومت و استحکام بسیار بالا

مقاومت و استحکام مواد پلیمری و پلاستیکی به کیفیت مواد مورد استفاده برای تولید محصولات بستگی دارد. وینوپلاستیک از مواد مرغوب و ویرایش شده در تولید محصولات خود استفاده می‌کند تا قابل سازگاری با هرگونه شرایط مختلف باشند.

وزن پایین محصولات

وزن پایین محصولات وینوپلاستیک موجب سهولت هرچه بیشتر در حمل و نقل و نصب آن‌ها می‌شود. بدین ترتیب بخشی از هزینه‌های کلی پروژه‌های ساخت و ساز با کاهشی قابل توجه همراه خواهد بود.

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‌عدم واکنش‌پذیری به مواد شیمیایی

این ویژگی در محصولاتی مانند لوله PVC و UPVC بسیار مشهود است که برای لوله کشی آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر همچنین تاثیری چشمگیر در استانداردهای بهداشتی خواهد داشت.

تولید محصولات با ظاهری زیبا

وینوپلاستیک اغلب محصولات خود را در رنگ‌های متنوع و با ظاهری جذاب به مرحله تولید می‌رساند.

توجه به اکثر زمینه‌ها

شرکت وینوپلاستیک خط تولید محصولات خود را با توجه به نیاز مشتریان تنظیم می‌کند و به همین دلیل است که می‌توان مواردی مانند لوله و اتصالات ساختمانی، لوله فاضلاب، لوله استخری، لوله برق و غیره را در میان فراورده‌های وینوپلاستیک پیدا کرد.

طول عمر بالای محصولات

زمانی می‌توانیم در مورد کیفیت کالا صحبت کنیم که سالیان زیادی بدون مشکل از آن استفاده کنیم. اغلب محصولات وینوپلاستیک را می‌توان برای چند دهه با آسودگی خیال مورد استفاده قرار داد.

خدمات مشاوره رایگان وینوپلاستیک

پروژه‌های مختلف به بررسی دقیق و کارشناسی نیاز دارند و بسیاری از اوقات پیش می‌آید که در میان محصولات موجود در بازار نمی‌توانیم گزینه مناسب را پیدا کنیم. مشاورین وینوپلاستیک می‌توانند شما را به خوبی در این زمینه راهنمایی کنند. تنها مشخصات پروژه و ویژگی‌های محصول مورد نظر خود را به مشاورین ما اطلاع داده و پس از بررسی شرایط و خصوصیات، بهترین گزینه به شما معرفی خواهد شد.

نظارت دائمی بر کیفیت محصولات

نظارت دائمی بر محصولات مطمئناً از مهم‌ترین فرایندها در راستای حفظ کیفیت آن‌ها به شمار می‌آید. متخصصین وینوپلاستیک تمامی خطوط تولید را به شیوه‌ای پیوسته زیر نظر داشته و آزمون‌های کنترل کیفی مطابق با جدیدترین استانداردهای بین‌المللی را روی مواد اولیه و محصولات نهایی به انجام می‌رسانند.

برخی از محبوب‌ترین محصولات وینوپلاستیک

برخی از محصولات وینوپلاستیک که همواره با رضایت مشتریان همراه هستند عبارت‌اند از:

لوله و اتصالات UPVC

لوله و اتصالات یو پی وی سی (UPVC) وینوپلاستیک از مقاومت و طول عمر بسیار بالایی برخوردار بوده و در شرایط مختلف آب و هوایی نیز به راحتی قابل استفاده هستند. این لوله‌ها همچنین با توجه کامل به موارد بهداشتی تولید می‌شوند تا برای انتقال آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی کاملاً مناسب باشند.

لوله استخری وینو هیدروپول

وینو هیدروپول با استفاده از یو پی وی سی تحت فشار ساخته می‌شود و توانایی تحمل فشار ۱۰ تا ۲۰ اتمسفر را دارد. مقاومت بسیار بالا در برابر حرارت و خاصیت مقابله با شعله‌ور شدن از جمله ویژگی‌هایی هستند که موجب کارامدی بسیار بالای این لوله‌ها برای بکارگیری در استخر و جکوزی می‌شود.

لوله سایز بزرگ

در گذشته، فرایند انتقال آب آشامیدنی و فاضلاب در مقیاس گسترده با دردسرهای زیادی همراه بود، اما وینوپلاستیک آن را بسیار ساده‌تر ساخته است. لوله‌های سایز بزرگ وینوپلاستیک با استفاده از مواد درجه یک ساخته شده و مطابق استاندارد جهانی CEN/TC155 هستند.

لوله‌های برق خم سرد

لوله برق خم سرد وینوپلاستیک با استفاده از UPVC تولید شده و تمامی مقررات سازمان ملی استاندارد ایران را رعایت می‌کنند. این لوله‌ها در رنگ‌هایی متنوع و جذاب ساخته می‌شوند تا تشخیص هر کدام از خطوط لوله‌کشی آسان باشد. عدم نیاز به اتصالات مختلف از مزایای این لوله‌های برق است، چرا که با فشاری ناچیز می‌توان آن‌ها را خم کرد.

پروفیل سقفی ساینو

وینوپلاستیک سال‌ها قبل پروفیل‌های سقفی ساینو را معرفی و از آن زمان بازخوردهای بسیار مثبتی را دریافت کرده است. این پروفیل‌ها اشعه خورشید را به صورت کامل جذب می‌کنند، در برابر بارش برف و باران کاملاً مقاوم هستند و طول عمر بسیار بالایی دارند. همچنین امکان استفاده از این محصولات در حیاط خانه وجود دارد.

سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه

جای گفتن دارد که وینوپلاستیک پیشرفت کیفی و فنی محصولات خود را همواره در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد. به همین دلیل است که بخش تحقیق و توسعه شرکت حدود ۱۵ سال قبل راه‌اندازی شد و از آن زمان پیشرفت‌های چشمگیری را برای مجموعه تولیدی فراهم آورده است. ارتقاء و تولید محصولات جدید، برگزاری دوره‌های آموزشی برای تمامی پرسنل و همگام‌سازی سطح دانش شرکت با شرکت‌های جهانی تنها قسمتی از فعالیت‌های این بخش را تشکیل می‌دهند.

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