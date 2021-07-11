به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدحسن متولی زاده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان صرفهجویی که در نتیجه همراهی مردم با صنعت برق رخ داد معادل مصرف چندین استان کشور است.
وی گفت: برق به معنای واقعی کالایی است که به محض تولید مصرف میشود بنابراین نقش مردم در مدیریت مصرف بسیار اثرگذار است.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: در چند روز اخیر در نتیجه همکاری خوب مردم و صنایع بزرگ شاهد کاهش محدودیتها و خاموشیها بودیم.
متولی زاده گفت: در نتیجه این همکاری در سه روز اخیر خاموشی برنامهریزی شده اتفاق نیفتاد و اوج بار امروز نیز حدود ۶۳ هزار مگاوات است که نسبت به یکشنبه گذشته کاهش ۳ هزار مگاواتی یافته است.
وی به حادثهای برای یکی از پستهای برق شرق تهران و در تهرانپارس رخ داد اشاره کرد و گفت: همکاران صنعت برق در تلاشند این مشکل برطرف شود.
مدیرعامل توانیر افزود: امید است این مسئله امشب برطرف و دیگر خاموشی در این منطقه نداشته باشیم.
متولی زاده ادامه داد: چند روز آینده و نیز هفته آتی روزهای گرمی در پیش رو است بنابراین انتظار میرود با همکاری خوب مردم و صنایع بزرگ بتوان این روزها را بدون مشکل پشت سر نهاد.
وی گفت: مردم با به کار بستن راه کارهای بسیار ساده میتوانند به صنعت برق کمک کند بسیار مؤثر خواهد بود.
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