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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۴۷

با همراهی مردم اتفاق افتاد؛

تحقق صرفه‌جویی ۴۰۰ مگاواتی در مصرف برق

تحقق صرفه‌جویی ۴۰۰ مگاواتی در مصرف برق

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: ساعاتی پیش با همراهی مردمی صرفه‌جویی ۴۰۰ مگاواتی در شبکه برق اتفاق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدحسن متولی زاده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان صرفه‌جویی که در نتیجه همراهی مردم با صنعت برق رخ داد معادل مصرف چندین استان کشور است.

وی گفت: برق به معنای واقعی کالایی است که به محض تولید مصرف می‌شود بنابراین نقش مردم در مدیریت مصرف بسیار اثرگذار است.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: در چند روز اخیر در نتیجه همکاری خوب مردم و صنایع بزرگ شاهد کاهش محدودیت‌ها و خاموشی‌ها بودیم.

متولی زاده گفت: در نتیجه این همکاری در سه روز اخیر خاموشی برنامه‌ریزی شده اتفاق نیفتاد و اوج بار امروز نیز حدود ۶۳ هزار مگاوات است که نسبت به یکشنبه گذشته کاهش ۳ هزار مگاواتی یافته است.

وی به حادثه‌ای برای یکی از پست‌های برق شرق تهران و در تهرانپارس رخ داد اشاره کرد و گفت: همکاران صنعت برق در تلاشند این مشکل برطرف شود.

مدیرعامل توانیر افزود: امید است این مسئله امشب برطرف و دیگر خاموشی در این منطقه نداشته باشیم.

متولی زاده ادامه داد: چند روز آینده و نیز هفته آتی روزهای گرمی در پیش رو است بنابراین انتظار می‌رود با همکاری خوب مردم و صنایع بزرگ بتوان این روزها را بدون مشکل پشت سر نهاد.

وی گفت: مردم با به کار بستن راه کارهای بسیار ساده می‌توانند به صنعت برق کمک کند بسیار مؤثر خواهد بود.

کد مطلب 5255604

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
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      تولید و واردات لوازم خانگی کم مصرف و ترویج لامپ های ال ای دی برای روشنایی می تواند در کاهش مصرف برق موثر باشد، شرکت های دانش بنیان در صنعت لوازم خانگی فعال شوند برای تولید لوازم خانگی کم مصرف از جمله کولرهایی طراحی و بسازند که بازدهی و مصرف کم تری داشته باشند و این به حفظ محیط زیست نیز کمک میکند

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