همکاری مرکز تحقیقاتی وابسته به عتبه عباسی با کنگره پیامبر رحمت(ص)

به گزارش خبرنگار مهر، موسی عربی دبیر کمیته بین‌الملل کنگره جهانی پیامبر رحمت (ص) از برگزاری چهارمین پیش کنگره به میزبانی دار الرسول الاعظم (ص) در عراق خبر داد.

عربی با بیان اینکه یکی از اهداف این کنگره هم افزایی با مراکز فرهنگی و اسلامی در سطح جهان، بویژه جهان اسلام برای مواجه با حرکت‌های اسلام ستیزانه و همچنین نشر ارزشهای اسلام ناب محمدی و معرفی چهره واقعی پیامبر اکرم (ص) است با یکی از مهمترین مراکزی که در جهان اسلام این رسالت را به عهده دارد پیش کنگره‌ای برگزار می‌شود.

دبیر بین‌الملل کنگره جهانی پیامبر رحمت در آئینه ادب و هنر با معرفی دارالرسول الاعظم که یک مرکز تحقیقاتی تخصصی وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام است و اقدامات ارزشمندی در زمینه‌های علمی و فرهنگی با هدف معرفی چهره واقعی پیامبر (ص) در قالب برگزاری نشست‌های علمی، چاپ مجله مرتبط با پیامبر اکرم (ص) و نسخه‌های خطی انجام می‌دهد گفت: این مرکز از جمله همکاران فعال کنگره است که با میزبانی یکی از پیش کنگره‌ها نقش مؤثری در دعوت به مشارکت ادبا و هنرمندان برای ارسال آثار خواهند داشت.

عربی در خصوص جزئیات برگزاری این پیش گنگره گفت: این برنامه با حضور مدیر دارالرسول و چند تن از اساتید و شاعران عراقی و همچنین یکی از شاعران و استادان امروز ۲۱ تیرماه ساعت ۱۷ به شکل مجازی و از طریق وبسایت کنگره به آدرس www.wcam.ir و صفحه اینستاگرامی کنگره به آدرس ArtsforMuhammad@ برگزار خواهد شد.