اوضاع بحرانی کرونا در هرمزگان/ مدارس فوتبال دراوج شیوع فعال هستند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - رضا زرگر: تصاویر افزایش مبتلایان به دلتا کرونا و بستری شدن در راهروهای بیمارستان هاخبر از بحرانی داشت که معاون کل وزارت بهداشت برای در جریان قرار گرفتن میدانی به هرمزگان آمد. اما اگر به سطح شهر سری بزنیم اثری از نگرانی‌های مسئولان دیده نمی‌شود.زندگی در شهر عادی و حساسیت چندانی هم وجود ندارد. تمامی صنوف، ادارات، کافی شاپ ها و باشگاههای ورزشی مانند گذشته فعال هستند.

فعالیت و جنب و جوش مدارس فوتبال در شهر بندرعباس هم جای تعجب دارد. اصناف هم به ابلاغیه‌های تعطیلی توجهی نمی‌کنند و معتقد هستند که دولت راه را به اشتباه انتخاب کرده است و به جای افزایش سهمیه واکسیناسیون و تعطیلی ادارات، فقط اصناف را محکوم به تعطیلی می‌کند.

افزایش روزانه مبتلایان به دلتا ویروس کرونا یا همان کرونای هندی در هرمزگان این استان را با بحران کمبود دارو، تخت‌های بیمارستانی و خودروهای اورژانس روبرو کرد. بسیاری شاید این شدت از شیوع کرونای هندی را در هرمزگان متصور نبودند. کاهش ۶۳ درصدی رعایت پروتکل‌ها در هرمزگان نگرانی‌ها را دو چندان کرده است.

با وجود بحرانی شدن شیوع کرونا در هرمزگان اما تصمیم جدی از سوی دولت برای تعطیلی‌ها در این استان گرفته نشده است. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در بازدید از مراکز درمانی شهر بندرعباس شرایط شیوع کرونا در این استان را بحرانی‌تر از استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد. این در حالی است که سیستان و بلوچستان در هفته‌های گذشته با مصوبه ستاد ملی کرونا تمامی گروههای یک تا چهار به مدت ۱۰ روز تعطیل شدند.

منصور آرامی نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس در روزهای گذشته خواستار تعطیلی دو هفته‌ای استان شد. بی توجهی به موضوع دلتا کرونا در هرمزگان از سوی مسئولان کشوری جای سوال و تعجب را برای مردم و منتقدان دولت ایجاد کرده است. در شرایطی که به گفته مسئولان وزارت بهداشت شرایط هرمزگان بحرانی‌تر از سایر استان‌های درگیر دلتا کرونا هستند. عدم توجه به تصمیم گیری در مورد تعطیلی در این استان می‌تواند پیامدهای بدی را در استان ایجاد کند.

لزوم افزایش سهمیه واکسن کرونا در هرمزگان

کنشگران و منتقدان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در استان بارها با توئیت ها و استوری های انتقادی خواستار افزایش سهمیه واکسن کرونا و سرعت بخشی به این امر شده‌اند. موضوعی که تنها در حد حرف از سوی مسئولان وزارت بهداشت باقی مانده است و توجه چندانی به سرعت بخشی در فرآیند واکسیناسیون نشده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به اینکه نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد از موارد ابتلای کرونا در هرمزگان ناشی از کرونای دلتا است، گفت: احتمالاً در هفته‌های آینده ویروس دلتا ویروس غالب در هرمزگان می‌شود.

فاطمه نوروزیان در ارتباط تلویزیونی عنوان کرد: با بررسی‌های انجام شده در روزهای اخیر، احتمالاً نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد از موارد ابتلای کرونا در هرمزگان ناشی از کرونای دلتا است.

وی اضافه کرد: متفاوت بودن الگوی آزمایشگاهی نمونه برخی مبتلایان نسبت به کرونای انگلیسی و علائم بالینی شبیه به کرونای هندی این مبتلایان از جمله نتایج بدست آمده از بررسی‌های روزهای اخیر است.

نوروزیان با اشاره به سرعت بیش از دو برابری ویروس دلتا به نسبت ویروس کرونای انگلیسی، عنوان کرد: احتمالاً در هفته‌های آینده ویروس دلتا ویروس غالب در هرمزگان می‌شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه با توجه به سرعت بالای انتقال این ویروس، رعایت دقیق و جدی شیوه نامه‌های بهداشتی توسط مردم بسیار ضروری است، خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر فوت یک بیمار از میناب بر اثر ابتلای به کرونای دلتای هندی تأیید شد.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته با جان باختن ۹ نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا در هرمزگان، شمار کل جان باختگان این بیماری در استان به هزار و ۵۱۰ نفر رسید، اضافه کرد: همچنین ۲۲۱ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شدند و اکنون در مجموع ۷۷۲ نفر در بیمارستان‌های استان تحت مراقبتند.

رعایت پروتکل‌ها در هرمزگان به ۳۸ درصد رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه آمار رعایت پروتکل‌ها در هرمزگان متأسفانه به حدود ۳۸ درصد رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم تا پایان تیرماه تزریق دوز اول واکسن کرونا در گروه سنی بالای ۶۰ سال در هرمزگان به پایان برسد.

حسین فرشیدی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: با دریافت حدود ۲۷ هزار دوز واکسن چه وارداتی چه داخلی تزریق واکسن کرونا در استان هرمزگان سرعت بیشتری گرفته است و امیدواریم تا پایان تیرماه تزریق دوز اول واکسن کرونا در گروه سنی بالای ۶۰ سال در هرمزگان به پایان برسد.

پیگیری‌ها برای افزایش سهمیه واکسن کرونا

وی با بیان اینکه با دریافت واکسن داخلی توانسته‌ایم سرعت واکسیناسیون رو بالا ببریم، اضافه کرد: به خصوص شهرستان‌های بشاگرد و جاسک که تزریق واکسن را در گروه سنی ۶۰ سال به بالا کمی زودتر آغاز کردیم از واکسن کوو ایران برکت استفاده شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰۸ هزار و ۸۸۶ دوز واکسن کرونا در هرمزگان تزریق شده است، خاطرنشان کرد: واکسن کوو ایران برکت در کنار واکسن‌های سینوفارم چین، آسترازنکای سوئد و اسپوتنیک روسیه سبد واکسن استان را تشکیل می‌دهند و با رسیدن دوزهای بیشتر، شمار بیشتری از هرمزگانی‌ها علیه بیماری کرونا واکسینه می‌شوند.

وی ادامه داد: هرمزگان ۲.۲ درصد جمعیت کشور را داراست اما در شرایط فعلی ۱۱ درصد آمار بستری‌های کرونا در سه هفته اخیر متعلق به هرمزگان است، افزایش نمونه گیری برای شناسایی مبتلایان در لایه‌های مختلف اجتماعی یکی از تصمیمات نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا بود.

فرشیدی با اشاره به اینکه کیت‌های تشخیص کرونا توسط وزارت بهداشت و به اندازه مورد نیاز در اختیار استان قرار می‌گیرد و مقرر شد با انتخاب هوشمند لایه‌های هدف، به ازای هر یک نفر مبتلا از ۱۰ نفر نمونه گیری و سیر بیماری کنترل شود تا آمار ابتلاء در استان به پنج درصد کاهش پیدا کند، عنوان کرد: در هرمزگان کمبود تخت بیمارستانی وجود دارد و آمار فعلی نشان دهنده این است که هرمزگان در این حوزه از میانگین کشوری هم پایین‌تر است که پس از بازدیدهایی که از برخی ظرفیت‌های بیمارستانی توسط معاون کل وزارت بهداشت صورت گرفت، تصمیمات مهمی برای رفع فوری نیازهای استان و جبران کمبود تخت‌های بیمارستانی گرفته شد.

وی با بیان اینکه به منظور مقابله با پیک کرونا، کمک‌های لازم برای استفاده از ظرفیت امکانات بیمارستانی موجود و در شرف افتتاح مانند بیمارستان نیروی دریایی ارتش انجام خواهد شد، افزود: شش دستگاه سی تی اسکن در چندماه اخیر به بیمارستان‌های استان اضافه شده بود اما با توجه به کمبودهای موجود در این حوزه، بزودی سه دستگاه سی تی اسکن جدید برای بیمارستان‌های بندرعباس، حاجی آباد و خمیر تأمین می‌شود.

بیمارستان صحرایی در هرمزگان برپا می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه با استفاده از ظرفیت ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام، بیمارستان‌های موقت و صحرایی نیز ایجاد خواهد شد تا بتوانیم قدرت مواجهه با پیک جدید کرونا در هرمزگان را افزایش دهیم، اظهار کرد: به موازات این اقدامات، کمک‌های لازم از سوی وزارت بهداشت برای تکمیل و بهره برداری از ظرفیت بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی بندرعباس، بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس و سایر بیمارستان‌های مربوط به شرکت‌های فعال استان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان در ماه‌های اولیه شروع پیک کرونا، جز استان‌هایی بود که از لحاظ رعایت دستورالعمل‌ها توسط مردم و اصناف، بالاتر از متوسط کشوری قرار داشت، تصریح کرد: آمار رعایت پروتکل‌ها در هرمزگان متأسفانه به حدود ۳۸ درصد رسیده است که یکی از عوامل مهم افزایش آمار ابتلاء، بستری و فوتی در پیک دوم کرونا در این استان است.

فرشیدی ادامه داد: واقعیت این است که با اینکه تعطیلی در شرایط کرونا مفید است، اما تاب آوری صنوف و مردم یکی از معیارهای مهم برای تصمیم گیری است و به میزانی که لازم باشد محدودیت‌ها، کاهش ساعات اداری و یا تعطیلی ادارات و دستگاه‌های دولتی اعمال خواهد شد.

ستاد کل نیروهای مسلح برای کمک به وزارت بهداشت وارد عمل شد

معاون کل وزارت بهداشت گفت: در هرمزگان کمبود تخت بیمارستانی وجود دارد و آمار فعلی نشان دهنده این است که هرمزگان در این حوزه از میانگین کشوری هم پایین‌تر است که با استفاده از ظرفیت ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام، بیمارستان‌های موقت و صحرایی نیز ایجاد خواهد شد.

ایرج حریرچی افزایش نمونه گیری برای شناسایی مبتلایان در لایه‌های مختلف اجتماعی را یکی از تصمیمات نشست امروز عنوان کرد و افزود: کیت‌های تشخیص کرونا توسط وزارت بهداشت و به اندازه مورد نیاز در اختیار استان قرار می‌گیرد و مقرر شد با انتخاب هوشمند لایه‌های هدف، به ازای هر یک نفر مبتلا از ۱۰ نفر نمونه گیری و سیر بیماری کنترل شود تا آمار ابتلاء در استان به ۵ درصد کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: به موازات این اقدامات، کمک‌های لازم از سوی وزارت بهداشت برای تکمیل و بهره برداری از ظرفیت بیمارستان ۵۳۱ تخت‌خوابی بندرعباس، بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس و سایر بیمارستان‌های مربوط به شرکت‌های فعال استان انجام خواهد شد.

معاون کل درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: استان‌های جنوبی مانند هرمزگان به علت شرایط قرمز کرونا سهمیه واکسن بیشتری دریافت می‌کنند.