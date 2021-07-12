به گزارش خبرنگار مهر، ولادیمیر آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال در جریان نشست خبری خود که امروز دوشنبه برگزار شد، در مورد پیگیری هایی که برای بهبود برنامه های تمرینی داشته به مشورت گرفتن از ولاسکو سرمربی سابق تیم ملی اشاره کرد.

وی گفت: تمرین به خصوصی برای سرویس وجود ندارد. این به آمادگی روحی - روانی و قابلیت تکنیکی بازیکن برمی گردد. مقدار اشتباهات به وضعیت روحی - روانی بازیکن در شرایط مشخص مربوط می شود. حتی با دوست عزیزم ولاسکو صحبت کردم که ایشان هم گفت تمرین به خصوصی برای بهتر کردن تمرین وجود ندارد. بازیکنان ما می توانند صبح روز بازی و موقع تمرین سرویس خوبی نزنند ولی می توانند همان شب در مواجهه با حریف، آن را با سرویس هایشان متلاشی کنند. برعکس این اتفاق هم ممکن است رخ بدهد و برایمان اتفاق افتاد. تعداد اشتباهات فاجعه بار ما را وادار کرد به این موضوع بیشتر توجه کنیم.