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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۰

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

حفاظت از عرصه های حفاظت شده بدون همکاری مردم میسر نیست

حفاظت از عرصه های حفاظت شده بدون همکاری مردم میسر نیست

گالیکش- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حفظ و حراست از ۱۹ میلیون هکتار مناطق حفاظت شده بدون کمک مردم کار سختی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری بعدازظهر دوشنبه در پنجمین جلسه شورای راهبری پارک ملی گلستان اظهارکرد: سهم بودجه ای محیط زیست دو هزارم بودجه کل کشور است و با توجه به این تنگناهای مالی بدون کمک گرفتن از مردم قادر به حفظ محیط زیست نیستیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در سابق تصور بر این بود که با چهار هزار محیط بان می‌توان از عرصه‌های طبیعی حفاظت شده حراست کرد اما حفظ و حراست از ۱۹ میلیون هکتار مناطق حفاظت شده بدون کمک مردم کار سختی است.

وی بیان کرد: در راستای حفظ محیط زیست باید این نگاه انحصاری شکسته و تصمیم سازی و تصمیم گیری به مردم سپرده شود و سازمان به عنوان مجری بر اجرای تصمیمات نظارت کند.

کلانتری با بیان اینکه کشور در سال های اخیر با مشکل کم آبی و خشکسالی روبرو شده است، گفت: ما طی ۴۰ سال گذشته مجموع آب های زیرزمینی که در آبخوان های عمیق و نیمه عمیق ذخیره شده بود را استفاده کرده ایم.

وی اضافه کرد: سالانه ورودی منابع آب زیرزمینی حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب بوده اما برداشت ما از این منابع ۵۰ میلیارد متر مکعب است و ما امانت دار خوبی برای آیندگان نبودیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سه سال است که پارک ملی گلستان به صورت هیات امنایی اداره می شود و یقیناً حضور هیأت امنایی متشکل از جوامع محلی، کارشناسان و مسئولان الگویی برای سایر پارک‌های ملی کشور خواهد شد.

کد مطلب 5256246

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