حفاظت از عرصه های حفاظت شده بدون همکاری مردم میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری بعدازظهر دوشنبه در پنجمین جلسه شورای راهبری پارک ملی گلستان اظهارکرد: سهم بودجه ای محیط زیست دو هزارم بودجه کل کشور است و با توجه به این تنگناهای مالی بدون کمک گرفتن از مردم قادر به حفظ محیط زیست نیستیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در سابق تصور بر این بود که با چهار هزار محیط بان می‌توان از عرصه‌های طبیعی حفاظت شده حراست کرد اما حفظ و حراست از ۱۹ میلیون هکتار مناطق حفاظت شده بدون کمک مردم کار سختی است.

وی بیان کرد: در راستای حفظ محیط زیست باید این نگاه انحصاری شکسته و تصمیم سازی و تصمیم گیری به مردم سپرده شود و سازمان به عنوان مجری بر اجرای تصمیمات نظارت کند.

کلانتری با بیان اینکه کشور در سال های اخیر با مشکل کم آبی و خشکسالی روبرو شده است، گفت: ما طی ۴۰ سال گذشته مجموع آب های زیرزمینی که در آبخوان های عمیق و نیمه عمیق ذخیره شده بود را استفاده کرده ایم.

وی اضافه کرد: سالانه ورودی منابع آب زیرزمینی حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب بوده اما برداشت ما از این منابع ۵۰ میلیارد متر مکعب است و ما امانت دار خوبی برای آیندگان نبودیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سه سال است که پارک ملی گلستان به صورت هیات امنایی اداره می شود و یقیناً حضور هیأت امنایی متشکل از جوامع محلی، کارشناسان و مسئولان الگویی برای سایر پارک‌های ملی کشور خواهد شد.