به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد افشین فر صبح دو شنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مراسم مذهبی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: ایام پیش رو اوج شادی امت پیامبر بوده است لذا این شادی جامعه نبوی باید نشان داده شده و به جامعه منتقل شود.

نماینده رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی خراسان شمالی با تاکید بر برگزاری دعای عرفه در مصلی امام خمینی بجنورد، گفت: نماز عید قربان بر اساس قانون و دستور ستاد کرونا در استان برگزار خواهد شد.

وی ستاد شئون فرهنگی را هماهنگ کننده مراسم مذهبی عنوان کرد و افزود: این مجموعه باید بیش از پیش شکل ستادی به خود بگیرد تا بتواند فعالیت‌ها را سامان دهی کند.

حجت الاسلام افشین فر با اشاره به اعیاد پیش رو، گفت: به دلیل اطلاع رسانی ضعیف، از این مناسب‌ها غفلت صورت گرفته لذا نیاز به اطلاع رسانی بیشتر وجود دارد.

نماینده رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی خراسان شمالی ادامه داد: بازسازی واقعه غدیر کار ویژه‌ای است که از اقدامات محتوایی محسوب می‌شود و می‌توان با توجه به ظرفیت هر شهر، آن را برگزار کرد.

وی افزود: پراکندگی اعزام مبلغ طی مراسم آتی در روستا و شهرهای کوچک باید عادلانه صورت بگیرد تا فضای شور و نشاط بیشتری ایجاد شود.

حجت الاسلام افشین فر تصریح کرد: توزیع گوشت قربانی بین مستمندان در سال گذشته که توسط مجموعه کمیته امداد انجام شد، کنش خوبی بود اما باید این رویداد پیش از عید قربان آغاز شود.

نماینده رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی خراسان شمالی کار محتوایی خطبه غدیر را مهم دانست و گفت: محتوای خوبی آماده است که باید آن را به مبلغان رساند.

وی در انتها استفاده از ظرفیت مساجد و مردم را در گسترش گفتمان عید غدیر لازم برشمرد و گفت: در تمام مراسم توجه به سلامت مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسیار اهمیت دارد.