کار صعود فجر، بادران و هوادار به روز آخر کشید

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ دسته اول فوتبال کشور به ایستگاه پایانی خود رسید. هفته سی و سوم رقابتهای لیگ یک در حالی امشب برگزار شد که نتایج آن باعث شد شاهین بوشهر و مس کرمان عملاً شانس صعود را از دست بدهند و کار صعود بین ۳ تیم فجر سپاسی، هوادار و بادران به روز آخر مسابقات کشید.

در حساس‌ترین بازی امشب فجر سپاسی در خانه با نتیجه قاطع ۳ بر صفر شاهین بوشهر را شکست داد تا همچنان در صدر جدول باقی مانده بماند. در دیگر دیدار بسیار حساس امشب هوادار در کرمان دست به کار بزرگی زد و مس را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد تا با این نتیجه هم شانس مس برای صعود از بین برود و هم شاگردان عنایتی با امتیاز مشابه با فجرسپاسی و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گیرد.

در دیگر دیدار مهم امشب بادران در تهران تیم سخت‌کوش رایکا را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد تا این تیم هم دیگر تیمی باشد که برای صعود در هفته پایانی شانس دارد.

با نتایج امشب فجر سپاسی، هوادار و بادران با امتیازات مشابه ۵۷ اول تا سوم جدول قرار دارند و عملاً تنها این ۳ تیم در روز پایانی شانس صعود به لیگ برتر را دارند و قطعاً دو تیم از این سه تیم را فصل آینده در لیگ برتر خواهیم داشت.

چوکا تالش نیز با پذیرفتن شکست خانگی مقابل قشقایی سومین تیم سقوط کننده به لیگ دسته دوم شد تا همراه با نود ارومیه و گل ریحان البرز فصل آینده در لیگ دسته اول حضور نداشته باشند.

نتایج هفته سی و سوم رقابتهای لیگ دسته اول به شرح زیر است؛

نود ارومیه صفر - استقلال خوزستان یک

خوشه طلایی ۲ - خیبر ۲

استقلال خوزستان ۳ - آرمان گهر ۳

بادران ۳ - رایکا یک

چوکا یک - قشقایی ۲

پارس جنوبی ۲ - ملوان یک

فجر سپاسی ۳ - شاهین بوشهر صفر

شهرداری آستارا ۶ - گل ریحان البرز صفر

مس کرمان یک - هوادار ۳

جدول لیگ دسته اول در هفته سی و سوم؛