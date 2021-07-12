به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، اصغر امیرنیا دبیر دوازدهمین جشنواره رسانههای دیجیتال با اعلام این خبر گفت: بخش «سواد رسانهای» جشنواره با ثبت ۲۶۹ اثر بیشترین تعداد دریافت اثر را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: مخاطبان جشنواره دوازدهم رسانههای دیجیتال با ارسال ۱۹۸ اثر به بخش «خدمات مطالعات آموزشی» و ۱۹۴ اثر به بخش «خانواده و سبک زندگی» رتبه دوم و سوم استقبال از بخشهای مختلف جشنواره را به نام این ۲ بخش ثبت کردند.
دبیر دوازدهمین جشنواره رسانههای دیجیتال تصریح کرد: با اتمام روند ثبت نام شرکتکنندگان دوازدهمین جشنواره رسانههای دیجیتال، کار داوری آثار آغاز میشود. مراسم اختتامیه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز عید سعید غدیر به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
دوازدهمین جشنواره ملی رسانههای دیجیتال به عنوان بزرگترین رویداد شناسایی و معرفی آثار و فعالان فرهنگی، هنری و رسانهای دیجیتال امسال در محورهای اصلی «انقلاب اسلامی و مقاومت (با محوریت نقش شهید حاج قاسم سلیمانی)»، «خانواده و سبک زندگی»، «اقوام، فرهنگ محلی و گردشگری»، «مسجد و مناسک دینی»، «امید، تفریح و نشاط اجتماعی»، «سواد رسانهای و زیست مجازی»، «حکمرانی و مدیریت فرهنگی»، «خدمات مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی» و «روایت کرونا در فضای مجازی» برگزار میشود.
«تولید و نشر، نرمافزارهای تلفن همراه، بازیهای رایانهای و محتواهای دیجیتال» ۴ بخش این جشنواره هستند که برگزاری آن در بستر پلتفرم پلتزار به نشانی www.platzaar.ir در جریان است.
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