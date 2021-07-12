  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۰۸

رقابت هزار و ۱۴۳ اثر در دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال

رقابت هزار و ۱۴۳ اثر در دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال

بالغ بر هزار و ۱۴۳ اثر برای رقابت در بخش‌های مختلف دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال در سامانه این جشنواره ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، اصغر امیرنیا دبیر دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال با اعلام این خبر گفت: بخش «سواد رسانه‌ای» جشنواره با ثبت ۲۶۹ اثر بیشترین تعداد دریافت اثر را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مخاطبان جشنواره دوازدهم رسانه‌های دیجیتال با ارسال ۱۹۸ اثر به بخش «خدمات مطالعات آموزشی» و ۱۹۴ اثر به بخش «خانواده و سبک زندگی» رتبه دوم و سوم استقبال از بخش‌های مختلف جشنواره را به نام این ۲ بخش ثبت کردند.

دبیر دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال تصریح کرد: با اتمام روند ثبت نام شرکت‌کنندگان دوازدهمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال، کار داوری آثار آغاز می‌شود. مراسم اختتامیه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز عید سعید غدیر به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دوازدهمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال به عنوان بزرگترین رویداد شناسایی و معرفی آثار و فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دیجیتال امسال در محورهای اصلی «انقلاب اسلامی و مقاومت (با محوریت نقش شهید حاج قاسم سلیمانی)»، «خانواده و سبک زندگی»، «اقوام، فرهنگ محلی و گردشگری»، «مسجد و مناسک دینی»، «امید، تفریح و نشاط اجتماعی»، «سواد رسانه‌ای و زیست مجازی»، «حکمرانی و مدیریت فرهنگی»، «خدمات مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی» و «روایت کرونا در فضای مجازی» برگزار می‌شود.

«تولید و نشر، نرم‌افزارهای تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای و محتواهای دیجیتال» ۴ بخش این جشنواره هستند که برگزاری آن در بستر پلتفرم پلتزار به نشانی www.platzaar.ir در جریان است.

کد مطلب 5256481
مصطفی وثوق کیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها