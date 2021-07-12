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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۵

سخنگوی وزارت خارجه چین:

کشورهای غربی به فکر حل مشکلات حقوق بشری خود باشند

کشورهای غربی به فکر حل مشکلات حقوق بشری خود باشند

سخنگوی وزارت خارجه چین طی سخنانی گفت که کشورهای غربی بهتر است به جای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها به نام حقوق بشر، به فکر حل مشکلات داخلی و حقوق بشری خود باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوآ، سخنگوی وزارت خارجه چین از کشورهای غربی خواست تا از استانداردهای دوگانه و غرض‌ورزی سیاسی در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر دست برداشته و نگاه خود را معطوف به مشکلات حقوق بشری در جوامع خود کنند.

بر اساس این گزارش، «ژائو لیجیان» با اشاره به مواضع اتخاذ شده توسط چین، بلاروس، روسیه و ونزوئلا در جریان برگزاری چهل و هفتمین نشست مجازی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که این نشست، مشکلات حقوق بشر در کشورهای غربی و ریاکاری آنها در مورد سیاست‌های حقوق بشر را آشکار کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: برخی از کشورهای غربی مانند ایالات متحده گرفتار مشکلات جدی حقوق بشری مانند تبعیض نژادی، کار اجباری و خشونت با اسلحه بوده و مرتکب جنایاتی از جمله نسل کشی جوامع بومی، مداخله نظامی غیرقانونی و کشتار گسترده غیرنظامیان در سایر کشورها شده‌اند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: این کشورها عادت کرده‌اند مانند کسانی که «مدافع» حقوق بشر هستند، برای دیگران سخنرانی کنند و حتی دروغ و شایعاتی را برای تحقیر دیگران به کار بندند. آنها در واقعیت بارها و بارها ثابت کرده‌اند که حقوق بشر آخرین چیزی است که ذهن آنها را مشغول کرده و قصد واقعی آنها دخالت در امور داخلی دیگران است.

کد مطلب 5256512

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