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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۵۵

رسانه ترکیه‌ای خبر داد؛

انتظار آنکارا برای احداث خط لوله گاز نخجوان

انتظار آنکارا برای احداث خط لوله گاز نخجوان

روزنامه «ینی شفق» ترکیه از انتظار آنکارا برای تصویب پروژه خط لوله گاز رسانی نخجوان برای انتقال گاز از جمهوری آذربایجان به ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آذر نیوز، روزنامه «ینی شفق» ترکیه از انتظار آنکارا برای تصویب پروژه خط لوله گاز رسانی نخجوان برای انتقال گاز از جمهوری آذربایجان به ترکیه خبر داد.

بر اساس این گزارش، خط لوله گاز نخجوان قرار است در بخش ترکیه در «ایغدیر» ترکیه و در سمت نخجوان نیز در منطقه صدرک لوله گذاری شود.

مجموع خط لوله مذکور نیز ۸۵ کیلومتر اعلام شده که گاز مصرفی مردم این منطقه که جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود را تأمین خواهد کرد.

به نوشته روزنامه ترکیه‌ای مذکور، از سوی ترکیه تمامی تفاهمنامه‌های مربوط به احداث این خط لوله گاز، با جمهوری آذربایجان انجام شده و آنکارا منتظر تصویب نهایی این پروژه توسط باکو است.

لازم به ذکر است کار بر روی احداث پروژه خط لوله گاز نخجوان پس از خاموش شدن آتش جنگ در قره باغ و فروکش تقریبی تنش میان باکو و ایروان، مجدداً از سر گرفته شده است.

کد مطلب 5256584

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