۱۲۰۰ عقد بدون طلاق در جوار امامزادگان یزد به ثبت رسید

حجت الاسلام حسین زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بیش از هزار و ۲۰۰ مورد عقد دائم در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه سطح استان یزد خبر داد و اظهار داشت: ازدواج، سنتی است آسمانی، الهی و ارزشمند که مایه آرامش و اطمینان فرد، تحکیم بنیان خانواده و ثبات و پایداری و امنیت اجتماع می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: در راستای اجرای طرح پیوند آسمانی در جوار آستان مقدس امامزادگان گفت: طی بررسی های صورت گرفته در ۲ سال گذشته ، تمام عقدهایی که در جوار بقاع متبرکه سطح استان به ثبت رسیده، هیچ یک منجر به طلاق نشده است.

وی عنوان کرد: در امامزادگان جعفر(ع)، سیدجعفر محمد (ع) یزد و امامزاده عبدالله (ع) بافق بیشترین عقدهای زوج های جوان به ثبت رسیده است.