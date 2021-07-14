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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۸:۵۵

در راستای اجرای طرح پیوند آسمانی؛

۱۲۰۰ عقد بدون طلاق در جوار امامزادگان یزد به ثبت رسید

۱۲۰۰ عقد بدون طلاق در جوار امامزادگان یزد به ثبت رسید

یزدـ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: طی دو سال اخیر بیش از هزار و ۲۰۰ عقد که خوشبختانه هنوز طلاقی از آنها گزارش نشده، در جوار امامزادگان یزد در راستای اجرای طرح پیوند آسمانی ثبت شد.

حجت الاسلام حسین زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بیش از هزار و ۲۰۰ مورد عقد دائم در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه سطح استان یزد خبر داد و اظهار داشت: ازدواج، سنتی است آسمانی، الهی و ارزشمند که مایه آرامش و اطمینان فرد، تحکیم بنیان خانواده و ثبات و پایداری و امنیت اجتماع می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: در راستای اجرای طرح پیوند آسمانی در جوار آستان مقدس امامزادگان گفت: طی بررسی های صورت گرفته در ۲ سال گذشته ، تمام عقدهایی که در جوار بقاع متبرکه سطح استان به ثبت رسیده، هیچ یک منجر به طلاق نشده است.

وی عنوان کرد: در امامزادگان جعفر(ع)، سیدجعفر محمد (ع) یزد و امامزاده عبدالله (ع) بافق بیشترین عقدهای زوج های جوان به ثبت رسیده است.

کد مطلب 5257511

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