کیفیت هوای تهران در شرایط نامطلوب قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای تهران برای ششمین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار دارد، قرارگیری کیفیت هوای تهران در نیمه نخست سال در شرایط ناسالم در سال‌های گذشته کمتر اتفاق می‌افتاد و این مساله نشان از عدم موفقیت در کنترل آلاینده‌های هوا از سوی دستگاه‌های مسئول دارد.

هجدهم تیرماه برای نخستین بار شرایط هوای در روزهای تابستانی به شرایط ناسالم برای همه گروه‌های حساس جامعه رسیده است و در روزهای منتهی به امروز نیز در ساعاتی از شبانه روز کیفیت هوا به شرایط ناسالم تقلیل یافته است.

ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و آلاینده ازن آلاینده‌های اصلی این روزهای هوای پایتخت هستند؛ طی ۲۴ ساعت گذشته نیز با قرارگیری میانگین غلظت آلاینده‌های هوا بر روی عدد ۱۲۱ شرایط کیفی هوا برای تنفس گروه‌های جامعه نامطلوب شد.

این شرایط همچنان ادامه دارد و هم اکنون میانگین غلظت آلاینده‌های هوا بر روی عدد ۱۲۴ قرار گرفته و همچنان ذرات معلق از بیشترین غلظت برخوردارند. غلظت آلاینده ازن نیز بالاتر از حد سلامت است.