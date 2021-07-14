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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۷

مدیرعامل شرکت متروی تهران خبر داد؛

افتتاح ۴ ایستگاه پر تقاضای مترو در انتظار تزریق منابع مالی

افتتاح ۴ ایستگاه پر تقاضای مترو در انتظار تزریق منابع مالی

در صورت تامین به موقع منابع مالی در بخش جنوبی خط ۶ امکان افتتاح ۴ ایستگاه کارگر، بوستان لاله، میدان حضرت ولیعصر(عج) و میدان شهدای هفتم تیر تا پایان سال جاری وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام مدیر عامل شرکت مترو با اعلام اینکه در صورت تامین به موقع منابع مالی و تزریق پول حاصل از فروش اوراق مشارکت سال ۱۳۹۹ امکان بهره‌برداری از ۹ کیلومتر مسیر خط ۶ در قالب افتتاح ۴ ایستگاه پر تقاضای سفر در این خط وجود دارد. گفت: فارغ از ایستگاه شهید رضایی در خط ۶ که عملیات اجرایی آن رو به پایان بوده و امیدواریم بزودی شاهد بهره برداری از این ایستگاه باشیم، در بخش جنوبی خط ۶ امکان افتتاح ۴ ایستگاه کارگر، بوستان لاله، میدان حضرت ولیعصر (عج) و میدان شهدای هفتم تیر تا پایان سال جاری وجود دارد. در صورت تحقق این امر، عملاً ۹ کیلومتر از مسیر خط ۶ در بخش حدفاصل ایستگاه میدان امام حسین (ع) تا ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس وارد مدار بهره برداری خواهد شد. البته اینها همه به شرطی است که منابع مالی مورد نیاز برای تزریق به پروژه در موعد مقرر تامین گردد و به این منظور در تلاش هستیم تا فرآیند انتشار و فروش اوراق مشارکت سال ۱۳۹۹ در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

امام در مورد دیگر اقدامات پیش رو که مربوط به خط ۶ مترو خواهد بود، افزود: امسال دو ایستگاه مرزداران و شهرک آزمایش را در این خط به بهره برداری رسانده‌ایم و امیدواریم ایستگاه شهید رضایی نیز در تابستان افتتاح شود. از طرفی تلاش مستمری در حال انجام است تا پروژه حفاری توسعه جنوبی خط ۶ با دستگاه حفار مکانیزه تمام مقطع در نیمه دوم سال جاری به اتمام برسد تا روند ساخت ایستگاه‌های آن نیز وارد مرحله جدی تری شود. ضمن اینکه بهره‌برداری از پست برق جنوبی خط مذکور را نیز در دستور کار امسال داریم.

گفتنی است در صورت تحقق برنامه عملیاتی مورد اشاره، میزان کارایی و بهره وری خط ۶ به میزان قابل توجهی افزایش کمی و کیفی خواهد یافت.

کد مطلب 5257774

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۳
      0 1
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      این ایستگاه ها که شما می گی متقاضیان پولدار داره مثل میدان خراسان نیست مستضعف باشند جمعیت متقاضیان شما یک دهم متقاضیان مناطق ما نیست
      • Mana IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
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        یعنی چی ایستگاهای پولداری؟ ایستگاه های مرکز‌شهر هستند نه بالا شهر که( که از قضا برای رفت و امد شاغلان خیلی کاربردی هستند البته اگر افتتاح‌ بشوند) این همه ادم تو مناطق مختلف تهران کار میکنند و پولدارم نیستند

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