تولید یک کارخانه سیمان به دلیل قطع برق متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت بورسی تولید سیمان در استان گلستان در سامانه کدال (سامانه شفاف سازی اطلاعات شرکت‌های بورسی) در اطلاعیه‌ای از توقف تولید در این شرکت از تاریخ ۱۵ تیر ماه به دلیل قطع برق خبر داده است.

در این اطلاعیه شرکت مذکور با نماد معاملاتی سباقر، نسبت به وارد آمدن خسارت‌های زیاد به شرکت، ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری و ضروری و همچنین افزایش هزینه‌ها عملیاتی خود شفاف سازی کرده است.

این تولیدکننده همچنین در خصوص احتمال بیکاری پرسنل و آسیب به ماشین آلات تولید به دلیل توقف فعالیت هشدار داده است.

گفتنی است اوایل تیرماه و همزمان با شدت گرفتن خاموشی‌ها، مدیرعامل شرکت توانیر در بخشنامه‌ای به شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای اعلام کرد تا این شرکت‌ها نسبت به کاهش برق شرکت‌های سیمانی و فولادی تا زیر ۱۰ درصدِ دیماند اقدام کنند.