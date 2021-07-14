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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۲۷

با حضور سرزده در سالن کاراته؛

دبیرکل کمیته ملی المپیک: گنج زاده شرایط خوبی برای کسب مدال دارد

دبیرکل کمیته ملی المپیک: گنج زاده شرایط خوبی برای کسب مدال دارد

دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در آکادمی ملی المپیک نظاره گر تمرینات سجاد گنج زاده. مرد المپیکی کاراته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، کیکاووس سعیدی عصر امروز سرزده و بدون هماهنگی قبلی وارد سالن کاراته در محل آکادمی ملی المپیک شد و ضمن تماشای تمرینات سجاد گنج زاده و ذبیح الله پورشیب با سرمربی تیم ملی به گفتگو پرداخت.

وی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت؛ برای انجام کاری به آکادمی آمده بودم که با شنیدن صدای تمرین کاراته کاها، آمدم تا دقایقی تمرینات را تماشا کنم. البته که حضوری مستمر در تمرینات همه رشته‌های ورزشی داریم و سرزده و با هماهنگی زیاد تفاوت نمی‌کند.

وی افزود؛ برابر شواهد موجود و گزارشات هروی سرمربی تیم ملی، گنج زاده شرایط خوبی دارد و با انجام مراحل پایانی تمرینات قبل از اعزام به آمادگی مطلوب و مد نظر کادر فنی دست پیدا خواهد کرد.

سعیدی در پایان گفت: ملی پوشان کاراته در اغلب میادین که

اعزام شدند افتخار آفرین بودند و امیدوارم در توکیو نیز شاهد موفقیت آنها باشیم.

کد مطلب 5258226

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