به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ملکیان با تبریک پیروزی استقلال برابر پرسپولیس در دربی حذفی به هواداران و قدردانی از بازیکنان و کادر فنی اظهار کرد: این پیروزی متعلق به هواداران، بازیکنان و کادر فنی است. بازیکنان و کادر تیم با تلاشی خستگی‌ناپذیر این برد مهم را رقم زدند و هیات مدیره و مدیریت باشگاه به نحو شایسته صبوری، خویشتن‌داری و همچنین تلاش کادر فنی و بازیکنان را جبران خواهد کرد.

رئیس هیات مدیره استقلال با بیان اینکه بازیکنان و کادر فنی استقلال کیفیت خود را نشان داده‌اند، اظهار کرد: جدا از عملکرد موفق استقلال در دربی باید بگویم که این تیم با این نفرات ارزشمند، توانایی و شایستگی قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را دارد اما لازمه رسیدن به این موفقیت بزرگ، حمایت و پشتیبانی ما و همچنین دوستداران واقعی استقلال از این تیم است.

ملکیان با اشاره به حضورش در تمرین استقلال پیش از دیدار برابر سایپا گفت: در تمرین روز جمعه به بازیکنان وعده دادم بخشی از مطالبات تیم را در اوایل هفته پرداخت کنیم که پس از تلاش و پیگیری بسیار و البته کمی تاخیر روز سه‌شنبه چک بازیکنان از سوی کارگزار آماده شد. همان روز آقای مظلومی در تمرین حاضر و پس از گفت‌وگو با سرمربی تیم و برخی از بازیکنان تصمیم گرفته شد به منظور جلوگیری از بهم ریختن تمرکز بازیکنان، درصدی از مبالغ قرارداد بعد از دربی به صورت مستقیم به حساب بازیکنان واریز شود که این کار در هفته پیش‌رو انجام خواهد شد.

وی با اذعان به وجود برخی مشکلات و نارسایی‌ها در باشگاه استقلال گفت: همه باید کمک کنیم تا هر چه سریع‌تر موانع و کاستی‌ها بر طرف شود تا به امید خدا هواداران عزیز و متعصب استقلال روزهای خوبی را شاهد باشند. بنده به جد به آیه شریفه‌ی «فان مع العسر یسرا» که می‌فرماید «در پی هر سختی و دشواری آسانی و آسایش است» اعتقاد و ایمان دارم و بدون تردید وعده پروردگار حق است.

رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: استقلال در این برهه حساس نیازمند حمایت مادی و معنوی است و باید این مساله از ناحیه تمامی هواداران دلسوز و واقعی تیم انجام شود. در این راه باید حاشیه‌ها از تیم دور شود و هواداران واقعی استقلال با افراد مغرض و خبیث که به اسم هوادار اما در واقعیت «هوادارنما» به دنبال حاشیه‌سازی و جوسازی هستند برخورد کنند. ضمن اینکه لازم است این افراد شناسایی و به مراجع قانونی معرفی شوند. یقین بدانید با این اتفاق، استقلال می‌تواند روی آرامش و پیشرفت به خود ببیند و به موفقیت‌های بیشتری هم دست پیدا کند. کسب ستاره سوم و قهرمانی در آسیا به هیچ وجه دور از انتظار نیست و قطعاً با امید به خدا و حمایت، همدلی و نقش آفرینی بازیکنان بزرگ و ارزشمند استقلال در مصاف با حریفان آسیایی این امر محقق خواهد شد.