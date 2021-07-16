سهام آسیا اقیانوسیه نوسان کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز، جمعه، در حالی نوسان کردند که بانک مرکزی ژاپن پیشبینی رشد اقتصادی خود را کاهش داد.
بانک مرکزی ژاپن سیاستگذاری مالی خود را ثابت نگاه داشت و اعلام کرد پیشبینی میکند اقتصاد این کشور امسال به جای ۴ درصد ۳.۸ درصد رشد خواهد کرد.
جامعترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی بدون سهام ژاپن ۰.۵۲ درصد پایین آمد و نیکی ژاپن ۰.۹۸ درصد سقوط کرد.
کامپوزیت شانگهای چین ۰.۷۱ درصد افت کرد اما هانگسنگ هنگکنگ ۰.۱۷ درصد بالا آمد.
ایاساکس استرالیا ۰.۱۷ درصد رشد کرد در حالی که کوسپی کرهجنوبی ۰.۲۸ درصد از ارزش خود را از دست داد.
در بازار ارز، نرخ برابری دلار با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۱۰.۱۲ واحد و ۶.۴۶۹۷ واحد رسید.
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