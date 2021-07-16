جامعه دارای نشاط و امید در جوانان می تواند پله های ترقی را طی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله رحیمی در جمع بازیکنان تیم فجر شهید سپاسی با تبریک پیروزیهای گذشته این تیم در لیگ دسته یک و آرزوی موفقیت در بازی پیش رو، اظهار داشت: چند سالی است که این استان تیم لیگ برتر نداشته است و تیمهای فجر شهید سپاسی و قشقایی تلاش کردند و امیدواریم فجر بتواند به لیگ برتر راه پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه ورزشهای جمعی نشاط آفرین و امید آفرین است، افزود: جامعهای که دارای نشاط و امید در جوانان و نیروهای خلاق و مستعد است میتواند پلههای توسعه و ترقی را طی کند.
رحیمی ادامه داد: ورزش به ویژه ورزشهای تیمی تأثیرات بسیار مهمی برای استان و مردم دارد و زمینه را برای ایجاد مشارکت و تقویت روحیه تعاون، همکاری و ایثار فراهم میکند.
استاندار فارس با بیان اینکه ورزشهای تیمی روحیه خودباوری را در افراد ایجاد میکند، گفت: ایجاد اراده مصمم برای پیروزی و حرکت در راه هدف از دیگر نتایج ورزشهای تیمی است.
رحیمی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر تلاشهای خوبی برای رشد ورزش فارس صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه تقویت زیرساختهای ورزشی اتفاقات خیلی خوبی در این استان رخ داده است، گفت: ممکن است نواقصی در امور باشد ولی ساختار کلی نواقص را رفع میکند و تلاش میشود نواقص ورزشگاه پارس که از اقدامات مهم دولت برای تأمین زیرساختهای ورزشی فارس بود، رفع شود.
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