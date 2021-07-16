واکنش بورل به کناره گیری حریری و تحولات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اتحادیه اروپا، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای به کنارهگیری «سعد الحریری» نخست وزیر تعیین شده برای تشکیل کابینه دولت لبنان واکنش نشان داد و گفت: از بنبست سیاسی و فقدان پیشرفت در اجرای اصلاحات فوری لبنان عمیقاً متاسف است.
بورل در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد افزود: لبنان یک سال است که فاقد دولتی است که قدرت را درست داشته باشد و این مساله منجر به بروز بحران مالی و اقتصادی و پیامدهای فاجعه باری شده است که مردم کشور همچنان با آن مواجه هستند.
وی افزود: این وظیفه رهبران لبنان است که مشکلات داخلی و بحرانی را که خودشان ایجاد کردهاند حل و فصل کنند. پرداختن به چالشهای متعدد کشور و تحقق آرمانهای مردم مستلزم وحدت و حس وظیفهشناسی است.
بورل اضافه کرد: اتحادیه اروپا یکبار دیگر از تمام جریانات سیاسی لبنان میخواهد تا از روند فوری تشکیل کابینه دولت حمایت کند. رایزنیهای پارلمانی هم در این زمینه باید بدون فوت وقت اغاز شود.
وی بیان داشت: لبنان به دولتی نیاز دارد که بتواند اصلاحات کلیدی در زمینه اقتصادی و سیاسی را محقق کند و برای انتخابات ۲۰۲۲ که باید طبق جدول زمانبندی برگزار شود آماده شود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه شکوفایی و ثبات لبنان برای کل منطقه و اروپا حیاتی است، تصریح کرد: اتحادیه اروپا حمایت قوی خود را از دولت و ملت لبنان و برای ثبات، امنیت، تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی مورد تاکید قرار میدهد.
گفتنی است که سعد الحریری مأمور به تشکیل کابینه لبنان روز گذشته (پنج شنبه) از مأموریت خود انصراف داد. لبنان پس از انفجار بندر بیروت وارد یک بحران سیاسی شده است، این کشور در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد ۹۹) در بندر بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح در پی داشت.
به دنبال این انفجار و تشدید بحران سیاسی در این کشور «حسان دیاب» نخستوزیر وقت این کشور استعفا کرد و «مصطفی ادیب» با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد.
با این حال، او نیز پس از گذشت چند هفته انصراف خود را اعلام کرد تا اینکه سعد الحریری به عنوان مأمور جدید تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد اما او نیز تا امروز موفق به تشکیل کابینه جدید نشده و با میشل عون رئیسجمهور لبنان به اختلاف برخورد.
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