هیات بلندپایه افغانستان به ریاست عبدالله عازم قطر شد

به گزارشش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع، هیأت بلند پایه دولت افغانستان به ریاست «عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی صلح، امروز جمعه برای مذاکره و رسیدن به صلح با گروه طالبان ساعتی پیش عازم دوحه شد.

عبدالله عبدالله در فرودگاه کابل به خبرنگاران گفت که هیأت دولت افغانستان از حمایت تمام احزاب سیاسی برخوردار و با صلاحیت کامل عازم قطر می شود.

وی گفت که شاید این سوال پیش بیاید که در حالی که جنگ بشدت در تمام کشور جریان دارد، چگونه برای مذاکره به دوحه می روید. در پاسخ باید گفت در جریان جنگ نیز ضرورت برای صلح وجود دارد و ما تلاش خود را برای رسیدن به صلح ادامه می دهیم.

عبدالله گفت که تلاش برای صلح دوجانبه است و افغانها از ادامه جنگ خسته شده و صلح می خواهند.

عبدالله افزود که هیأت دولت افغانستان در این سفر با گروه طالبان در باره موضوعات مهم مربوط به صلح بحث و تبادل نظر خواهند کرد و دو طرف در این مذاکرات به نتایج مثبت دست خواهند یافت.