ساماندهی گشت ارشاد مسئولان/ستادها طرح و ایده برای حل مشکلات بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح هاشمی گلپایگانی ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر می‌توانیم دو رویکرد داشته باشیم، بیان داشت: در یک رویکرد می‌توانیم بودجه بگیریم و یک نهاد کارمندی در کنار باقی سازمان‌ها و نهادها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در بحث امر به معروف و نهی از منکر تاکید بر استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه دارند، ادامه داد: یک وزارتخانه مستقل که می‌خواهد در هر سه قوه احیای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد ولی مستقیم امر به معروف یا نهی از منکر نمی‌کند.

قائم مقام رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه احیا کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و دیگران را به حرکت واداشتن کار اجرایی ستاد است، بیان کرد: اگر ستاد بخواهد جایی تذکر دهد باید تشکل‌های مردمی را احیا و حمایت کند تا ورود کنند.

وی با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر با ایجاد نهاد کارمندی در قالب ۱۰ نفر نیرو یا اصلاً با ۱۰۰ نفر محقق نمی‌شود، تصریح کرد: باید همه کسانی که انگیزه دارند مورد حمایت ستاد قرار گیرند.

هاشمی گلپایگانی با بیان اینکه برخی افراد بیشتر از تمام ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با همه بودجه‌اش کار کرده‌اند، ادامه داد: در خراسان جنوبی نیز مطالبه گری زیاد است افراد هم دغدغه و درد دین دارند و از ما اعتبار و بودجه نمی‌خواهند باید آنها را حمایت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید کار ساختاری را دنبال و از نیروهای بالقوه مردمی حمایت کند، اظهار داشت: طبق قانون آموزش‌های امر به معروف و نهی از منکر بسیجیان با ستاد است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه یکی از اشکالاتی که به ستاد گرفته می‌شود، این است که شما بی اثر هستید، گفت: مردم وقتی کف جامعه را می‌بینند که وضع پوشش و سگ گردانی اینگونه است، کاری به برگزاری تعداد جلسات ستاد ندارند.

وی با تاکید بر اینکه برای حل مشکل امر به معروف و نهی از منکر باید طرح و ایده داشت، تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی شود با همین بودجه‌ای که داریم سال آینده به چه نقطه‌ای خواهیم رسید.

وی با اذعان به اینکه در پی مسئله تصویب قانون ستاد امر به معروف و نهی از منکر که نامه مفصل سه صفحه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشتند که این راه اندازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر دخالت در بقیه مسائل دولتی می‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نامه را ارجاع دادند به مرحوم هاشمی شاهرودی، که ایشان نیز دستور ابلاغ دادند سپس مجدد رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور ابلاغ دادند، اما باز هم رئیس جمهور فعلی این کار را نکردند که در نهایت رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرد.

هاشمی گلپایگانی اظهار کرد: گشت ارشاد مسئولان و مطالبه گری را برای کمک به دولت جدید ساماندهی خواهیم کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: رسیدگی به حوزه فضای مجازی با توجه به هجمه‌های دشمن در این فضا ضروری است اما نباید باقی جبهه‌ها را نیز رها کنیم.

وی تصریح کرد: به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد دادیم که هر استاد در رشته خودش امر به معروف و نهی از منکر را احیا کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور عنوان کرد: به عنوان مثال بسیاری از افرادی هستند که دغدغه در مسائل محیط زیست دارند، باید این افراد در همان مطالبه گری محیط زیست ساماندهی شوند.