به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه مشترک برای «پیاده سازی پروژه پایش مزارع هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء» با حضور مهدی غیناقی رئیس هیات مدیره شرکت مبین نت، حسین طهرانی مدیرعامل شرکت مبین نت و ارژنگ جوادی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی عصر امروز شنبه ۲۶ تیرماه در محل سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

ساخت اکوسیستم لازمه هوشمندسازی

مهدی غیناقی، رئیس هیات مدیره شرکت مبین نت در این مراسم با بیان اینکه اجرای این تفاهم نامه تغییرات شگرفی را در صنعت کشاورزی ما پدید خواهد آورد، اظهار کرد: در اجرای این پروژه همراه اول و مبین نت با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های مشترک حضور خواهند داشت.

وی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی در ابعاد مختلف مطرح که به عنوان مثال یک حوزه آن کشاورزی است اما در سایر صنایع نیز مطرح می شود، ابراز کرد: برای اجرای کامل و موفق پروژه های هوشمندسازی، اپراتورهای ارتباطی قطعا باید در کنار بازیگران آن صنعت باشند تا با راه اندازی یک اکوسیستم و ایجاد پروژه ای مشترک، زمینه پیاده سازی هر چه موفق تر فراهم شود.

غیناقی انتخاب این سازمان در موعد کنونی را هوشمندانه و در راستای تغییرات جهانی کشاورزی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه جمعیت دنیا تا سال ۲۰۳۰ به سمت ۸.۵ میلیارد نفر میل خواهد کرد و بشر نیز همواره نیازمند غذاست، اجرای پروژه هوشمندسازی موجب ارتقای بهره وری سیستم های کشاورزی و کاهش موارد ضروری مصرف نظیر آب خواهد شد که نهایتا اهداف را با هزینه کمتری قابل دستیابی می کند.

وی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی، نیاز به نیروی کار کمتری را خواهد داشت، خاطر نشان کرد: اکنون شاهد آغاز یک پارادایم شیفت بزرگ در صنعت کشاورزی هستیم که حرکت از سمت کشاورزی سنتی به سمت دیجیتال است.

رئیس هیات مدیره مبین نت همچنین اشاره ای به کمپین داوطلبانه «همراه طبیعت» همراه اول داشت که نهایتا منجر به حذف قبوض مشترکان دائمی شد و از محل صرفه جویی اقتصادی که در کنار مزیت هایی نظیر قطع کمتر درختان برای تبدیل به کاغذ به دنبال داشت، عایدی را برای همراه اول به ارمغان آورد و بخشی از آن به حمایت از باغ گیاهشناسی ملی اختصاص یافت.

به موجب این تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، شرکت مبین نت به عنوان مجری و بازوی اجرایی همراه اول در امور سازمانی و مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء به عنوان مشاور و ناظر قرار است با اجرای این پروژه که از استان البرز شروع خواهد شد، هوشمندسازی مراحل تولید محصولات کشاورزی در مراحل خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی پیاده سازی شود.

همچنین استفاده موثر و بهینه از منابع و نهاده های تولید، بهبود بهره وری با استفاده از هوشمندسازی مصرف نهاده ها در سامانه تولید محصولات کشاورزی و کاهش هزینه های مصرف انرژی به واسطه مدیریت هوشمند آنها بخش دیگری از اهداف این تفاهم نامه است.

گرفته شدن جایگاه اختیار توسط الزام در امر هوشمندسازی

ارژنگ جوادی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این مراسم با بیان اینکه برای اجرای پروژه هوشمندسازی با اختیار مواجه نیستیم بلکه الزام داریم، اظهار کرد: تمامی گوشه های عرصه تولیدی و کشاورزی شکننده است و به کمک دانش و تکنولوژی باید به سرمایه گذاری در این حوزه بپردازیم تا بتوانیم با ارتقای بهره وری، دستاوردهای خوبی حاصل کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه اگر بخواهیم در این حوزه ذره ای کم کاری کنیم، نتایج آن در سفره مردم نمود خواهد یافت، گفت: با توجه به اینکه ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای پیاده سازی چنین پروژه هایی داریم، بر انجام آن مصمم هستیم.

لازم به ذکر است، در طول برگزاری این مراسم از پلتفرم «مبینفارم» که به واسطه مهندسان شرکت مبین نت طراحی و توسعه یافته است برای مدیریت بر امر هوشمندسازی مزارع رونمایی شد.