توضیحات وزیر آموزش و پرورش در خصوص مشکلات ثبت نام ها

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه برگزاری همایش «نظام تربیت اوان کودکی چشم انداز تجارب و استلزامات» در جمع خبرنگاران رسانه ملی در خصوص این موضوع که بسیاری از خانواده ها با مراجعه به مدارس با تکمیل ظرفیت مدارس مواجه می شوند، گفت: در حال حاضر در سامانه ثبت نام امکان انتخاب چند مدرسه برای اولیا وجود دارد. بر اساس فرایندی که طراحی شده است جای خالی همه دانش آموزان وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت مدارس مشخص است و سامانه بر اساس اینکه هر مدرسه چند نفر را می تواند ثبت نام کند عمل می کند و چون به صورت الکترونیکی این ثبت نام ها صورت می گیرد امکان دخل و تصرف نیست.

وی درباره امکان افزایش ظرفیت مدارس نیز گفت: افزایش ظرفیت مدرسه تنها در شرایطی امکان پذیر است که تعداد کلاس ها افزایش پیدا کند.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش دیگری درباره هدایت تحصیلی دانش‌آموزان گفت: امسال تمام فرایند دانش‌آموزی و نیروی انسانی روی سامانه‌های یکپارچه قرار گرفته است ممکن است در ساعاتی مشکل وجود داشته باشد که برای رفع آن نیز تلاش خواهیم کرد.

وی بیان کرد: انتخاب رشته تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که بخشی از آن به آموزش و پرورش مربوط نمی‌شود. در آینده نیاز است که به تناسب توزیع رشته دانش آموزان ثبت نام شوند. در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد دانش‌آموزان متوسطه دوم در هنرستان‌ها هستند که ظرفیت افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: باید هدایت تحصیلی را بهتر انجام دهیم. امسال به دلیل کرونا محدودیت داشتیم باید دانش‌آموزان با مشاغل مختلف آشنا شوند اگر خانواده با ظرفیت هنرستان‌ها آشنا شود گرایش نیز بیشتر خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش درباره شهریه مدارس نیز عنوان کرد: مدارس غیردولتی افزایش هزینه داشته اند که نیازمند افزایش شهریه است اما این موضوعات باید بررسی شود تا ان شاءالله به زودی شهریه نیز تعیین شود.

همچنین محسن حاجی میرزایی در همایش «نظام تربیت اوان کودکی، چشم انداز تجارب و استلزامات» برگزار شد بیان کرد: یکی از قابلیت های ممتازی که برای انسان شناخته شده، قدرشناسی و شناخت جایگاه امور است.

وی ادامه داد: همه پدیده ها قدر و اندازه‌ای دارند که باید به درستی شناخته شوند، جابه‌جایی این جایگاه و قدرها یکی از مشکلاتی که انسان‌ها در مواقعی با آن مواجه می‌شوند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تعلیم و تربیت اوان کودکی هم از موضوعاتی است که باید قدر و اندازه آن به درستی شناخته شود. وقتی از این موضوع صحبت می‌شود، باید اهمیت و ارزش این مفهوم و ماموریت را دانست.

حاجی میرزایی یادآور شد: انسان‌ها در شرایطی به دنیا می‌آیند که در مورد امور دنیا چیزی نمی دانند. آغاز زندگی انسان با نداستن‌هاست و فرآیند یادگیری با قرارگرفتن انسان روی زمین آغاز می‌شود. اصولاً به واسطه یادگیری است که انسان‌ها هویت پیدا می کنند و فرهنگ و تمدن زاده می شود. خداوند نیز زمانی که انسان را که خلق کرد، برای تغذیه جسم و روح او تمهید کرد؛ هوا، زمین و دریا ایجاد شد که سرشار از رزق و روزی الهی برای زندگی انسان‌هاست.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: خداوند آب دریا را به آسمان می‌برد و به ابرها فرمان می دهد که زمین خشک را سیراب کند تا نباتات ایجاد شود و حیات انسانی جان گیرد. روزی انسان‌ها همیشه به واسطه خداوند تامین شده و روزی الهی برای همه انسان‌ها پیش بینی شده است. اگر دخالت انسان ها نبود، هیچ کاستی در این روزی وجود نداشت.